Кофе почти вдвое дешевле: украинцам удастся сэкономить 100 грн в "Сильпо"

Скидка продлится еще 5 дней

В сети супермаркетов "Сильпо" часто запускают приятные акции на популярные продукты. Сейчас скидка действует на один бренд молотого кофе.

В частности, молотый кофе Ambassador Strong весом 225 граммов сейчас продается со скидкой 40%. Подробнее о цене написал "Телеграф".

Сейчас акционная цена составляет 149 гривен, тогда как стандартная стоимость продукта — 249 гривен. Таким образом, покупатели могут сэкономить 100 грн на одной упаковке. Предложение будет действовать до 25 февраля 2026 года, поэтому у клиентов есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

Скидка на популярный кофе. Фото: скриншот из "Сильпо"

Существует несколько основных причин, почему супермаркеты делают скидки на продукты:

Освобождение полок для новых поставок. Когда поступают свежие партии товаров, магазины стремятся побыстрее продать старые запасы, чтобы освободить место для новинок.

Когда поступают свежие партии товаров, магазины стремятся побыстрее продать старые запасы, чтобы освободить место для новинок. Привлечение покупателей. Акции и скидки мотивируют людей покупать больше, чем они планировали, или пробовать новые продукты.

Акции и скидки мотивируют людей покупать больше, чем они планировали, или пробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары часто устанавливают более низкие цены, чтобы ускорить их реализацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" упали ценники на популярный шоколад.