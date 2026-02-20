Кофе почти вдвое дешевле: украинцам удастся сэкономить 100 грн в "Сильпо"
Скидка продлится еще 5 дней
В сети супермаркетов "Сильпо" часто запускают приятные акции на популярные продукты. Сейчас скидка действует на один бренд молотого кофе.
В частности, молотый кофе Ambassador Strong весом 225 граммов сейчас продается со скидкой 40%. Подробнее о цене написал "Телеграф".
Сейчас акционная цена составляет 149 гривен, тогда как стандартная стоимость продукта — 249 гривен. Таким образом, покупатели могут сэкономить 100 грн на одной упаковке. Предложение будет действовать до 25 февраля 2026 года, поэтому у клиентов есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением.
Существует несколько основных причин, почему супермаркеты делают скидки на продукты:
- Освобождение полок для новых поставок. Когда поступают свежие партии товаров, магазины стремятся побыстрее продать старые запасы, чтобы освободить место для новинок.
- Привлечение покупателей. Акции и скидки мотивируют людей покупать больше, чем они планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары часто устанавливают более низкие цены, чтобы ускорить их реализацию.
