Укр

Кофе почти вдвое дешевле: украинцам удастся сэкономить 100 грн в "Сильпо"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Акции в "Сильпо"
Акции в "Сильпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидка продлится еще 5 дней

В сети супермаркетов "Сильпо" часто запускают приятные акции на популярные продукты. Сейчас скидка действует на один бренд молотого кофе.

В частности, молотый кофе Ambassador Strong весом 225 граммов сейчас продается со скидкой 40%. Подробнее о цене написал "Телеграф".

Сейчас акционная цена составляет 149 гривен, тогда как стандартная стоимость продукта — 249 гривен. Таким образом, покупатели могут сэкономить 100 грн на одной упаковке. Предложение будет действовать до 25 февраля 2026 года, поэтому у клиентов есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

Сколько стоит кофе Амбасадор в "Сильпо"
Скидка на популярный кофе. Фото: скриншот из "Сильпо"

Существует несколько основных причин, почему супермаркеты делают скидки на продукты:

  • Освобождение полок для новых поставок. Когда поступают свежие партии товаров, магазины стремятся побыстрее продать старые запасы, чтобы освободить место для новинок.
  • Привлечение покупателей. Акции и скидки мотивируют людей покупать больше, чем они планировали, или пробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары часто устанавливают более низкие цены, чтобы ускорить их реализацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" упали ценники на популярный шоколад.

Теги:
#Акции #Скидки #Сильпо