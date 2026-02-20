Производитель патронов после обысков СБУ обратился к Зеленскому: заявляет об остановке работы

Предприятие готово предоставить документы, подтверждающие качество патронов

12 февраля 2026 года сотрудники СБУ провели обыски в ООО "Спецмашкомплект" — частного производителя патронов. Уголовное производство было открыто еще 16 октября 2025 года по подозрению в изготовлении некачественной продукции.

После обысков директор компании Игорь Голтвенко обратился с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, о чем он сообщил "Телеграфу".

В письме отмечается, что во время обысков была изъята техническая документация, компьютерная техника и носители информации. По словам Голтвенка, это привело к полной остановке производственной деятельности с 16 февраля 2026 года. Компания заявляет, что из-за этого не может заключать новые контракты с Министерством обороны и выполнять государственный оборонный заказ.

"ООО "Спецмашкомплект" — единственный частный производитель патронов калибра 12,7х99 мм и 12,7х108 мм в Украине. Предприятие построено с нуля, прошло все испытания, кодифицировано по стандартам НАТО", — говорится в обращении.

Директор ООО "Спецмашкомплект"

В компании подчеркивают, что в 2025 году выполнили три государственных контракта на поставку боеприпасов, а качество продукции контролировалось представителями заказчика. По словам директора, замечаний по качеству от Минобороны не поступало. Также утверждается, что комплектующие закупаются у ведущих мировых производителей.

Голтвенко считает уголовное дело инспирированным "в интересах иностранного поставщика боеприпасов". Он ссылается на поручение президента по очистке СБУ и заявляет, что действия отдельных сотрудников службы имеют "признаки защиты интересов импортеров".

В обращении директор просит президента не останавливать работу предприятия, обеспечить возможность прозрачного контрактования на поставку патронов для ВСУ, вернуть изъятую техническую документацию и электронные средства, а также содействовать беспристрастному расследованию с участием Офиса Генерального прокурора.

Компания заявляет о готовности предоставить все необходимые доказательства качества продукции и пройти независимую экспертизу. В то же время Голтвенко предупреждает, что в случае длительной остановки производства предприятие может потерять технологическую и кадровую способность серийного выпуска патронов, что, по его словам, будет иметь последствия для обороноспособности государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Беларуси началась массовая рассылка повесток на военные сборы. Их получают даже многодетные отцы, а призыв нередко происходит в день вручения без времени на подготовку. По словам родственников, у мужчин сразу изымают телефоны, из-за чего связь с ними теряется и это вызывает волну тревоги в стране. Что происходит на самом деле?