"Каракас за 3 години": у Росії зажадали відібрати ЧС-2026 у США

При цьому у РФ розуміють, що ФІФА не відбере Мундіаль у американців

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) відібрати у США право на проведення чемпіонату світу з футболу-2026. Напередодні американці провели військову операцію в Каракасі (Венесуела) та захопили президента південноамериканської країни Ніколаса Мадуро.

Що потрібно знати

США провели військову операцію у Венесуелі

Колосков вимагає відібрати Мундіаль у американців, проте розуміє, що це неможливо

ЧС-2026 з футболу заплановано на червень/липень 2026 року в США, Мексиці та Канаді

Відповідний коментар Колоскова наводить "Матч ТВ". При цьому сам В’ячеслав розуміє, що ФІФА ніяк не покарає США через "політику подвійних стандартів".

ФІФА на це ніяк не відреагує. Там була та залишається політика подвійних стандартів. Ізраїлю та США все можна, а нам не можна навіть захищати свої кордони. Нічого не зміниться, сподіватися нема на що. Жодних санкцій щодо США не буде. Стовідсоткова політика подвійних стандартів. В’ячеслав Колосков

Колосков вважає, що у президентів США та ФІФА Дональда Трампа та Джанні Інфантіно відповідно надто хороші відносини, через що про відміну ЧС-2026 ніхто навіть не заїкається.

Інфантіно закоханий у Трампа. Він душі в ньому не чає і готовий все пробачити. Він йому, як рідний батько. Впевнений, що жодного скасування чемпіонату світу в США не буде – все відбудеться. Вони сильні лише проти нас та білорусів. Це політика подвійних стандартів. В’ячеслав Колосков

Зазначимо, Інфантіно – частий гість у Білому домі. Вважається, що саме він придумав нагородити президента США "Премією миру ФІФА". До речі, після подій у Каракасі Трамп може втратити свою нагороду.

Нагадаємо, в ніч проти 3 січня 2026 року в Каракасі пролунало кілька потужних вибухів. Американський спецназ з елітного підрозділу "Дельта" провів блискавичну операцію та захопив президента Мадуро разом з його дружиною. Главу держави вивезли з Венесуели для притягнення до кримінальної відповідальності у США. Його звинувачують у наркотероризмі та інших злочинах. Операція була настільки блискавичною, що у мережі її почали називати "Каракас за 3 години" за аналогією з відомим мемом "Київ за 3 дні".