Нашли эликсир молодости? Как спустя 25 лет выглядят сестры Завальские из "Алиби" (фото)

Известный украинский женский дуэт "Алиби", участницами которого были родные сестры — Анна и Ангелина Завальские — в 2012 году прекратил свое существование. После долгой паузы спустя девять лет они создали новый музыкальный проект. 20 февраля певицы порадовали фанов украиноязычной версией культовой песни "Табу".

"Телеграф" сообщает, что группа "Алиби" появилась в апреле 2001 года. Продюсированием коллектива занимался их отец Александр, а автором музыки стал продюсер и исполнитель Дмитрий Климашенко. Спустя год вышел их дебютный альбом "Две слезы".

Артистки активно выпускали новые композиции, в основном на русском языке, и многие из них быстро становились популярными. Особую любовь слушателей получили песни "Табу", "Исповедь" и "Мелодия дождя".

В 2024 году в интервью изданию OBOZ.UA сестры Завальские рассказали, что им предлагали строить карьеру в России, однако они отказались.

Когда в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал вытеснять собой наш рынок, неоднократно обращались российские продюсеры, которые обещали нам золотые горы и мировую славу… Нам уже тогда хватило ума не вестись на подобные сомнительные перспективы и мы отклонили все предложения, выбрав свою страну Ангелина Завальская

Несмотря на успех, в 2012 году коллектив неожиданно прекратил существование. Причин было несколько: певицы хотели посвятить время семье и материнству, а также попробовать себя в сольных проектах. После продолжительной паузы Анна и Ангелина вернулись на большую сцену.

В 2021 году они приняли участие в 11-м сезоне шоу "Голос країни". Исполнив песню "Чірібім-чірібом", сестры могли продолжить участие в проекте, но сознательно отказались, отметив, что дорогу стоит уступать молодым артистам. Вместе с тем они представили публике свой новый проект — The Alibi Sisters.

С началом полномасштабной войны артистки некоторое время жили с семьями за границей, однако спустя год Завальские решили вернуться домой. Сейчас они продолжают выступать как в Украине, так и за ее пределами.

Анна и Ангелина Завальские. Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Спустя 21 год после выхода хита "Табу" Анна и Ангелина презентовали его украиноязычную версию. В записи обновленной композиции принял участие украинский актер Артур Логай.

Поклонники The Alibi Sisters отметили, что новая версия им очень понравилась. Также подписчики сестер заметили, что исполнительницы практически не изменились внешне, а если и изменились, то только в лучшую сторону.

Ангелине сейчас 42 года, Анне - 43. Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Почему я старею, а эти девушки нет?

Красавицы! Вообще не изменились!

Мы и дальше будем делать вид, что не видим, как сестры за эти 15 лет совсем не изменились? Это незаконно. Песня кайф.

