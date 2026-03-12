Басейн, особистий пляж і гармати на території: як виглядає "чайний будиночок" Людочки Янукович у Криму

Площа маєтку — понад дві тисячі метрів квадратних

Дружина четвертого президента України Віктора Януковича — Людмила Янукович — після втечі родини з України майже зникла з публічного життя. Водночас у медіа не раз згадували її кримську резиденцію на Південному узбережжі — так званий "чайний будиночок" поблизу Ялти.

Попри скромну назву, йдеться про великий приватний маєток площею понад дві тисячі квадратних метрів із закритою територією, пляжем та власною інфраструктурою. Саме там, за даними розслідувань, колишня перша леді могла оселитися після 2014 року.

Де розташований маєток

"Чайний будиночок" розташований у курортному селищі Отрадне неподалік Ялти, між Масандрою та Нікітою, фактично на самому березі Чорного моря. За даними журналістських розслідувань, маєток зведений на території колишніх земель інституту виноградарства "Магарач", від яких на початку 2000-х відмовилася Академія аграрних наук.

"Чайний будиночок" Людмили Янукович. Фото: Investigator.org.ua

У 2003 році уряд Криму передав ці ділянки в оренду на 49 років компанії "Міжрегіональний промисловий союз", яку пов’язували з близьким соратником Януковича Антоном Пригодським. Пізніше землю передали іншій фірмі — "Пансіонат сімейного типу", пов’язаній зі структурами старшого сина експрезидента Олександра Януковича. Фактично саме через ці компанії, за даними медіа, резиденція і опинилася у користуванні родини Януковичів.

Маєток, де живе Людмила Янукович у Криму. Фото: Investigator.org.ua

Що відомо про маєток Людмили Янукович

Попри зменшувальну назву, "чайний будиночок" — це цілий приватний комплекс. Його територія займає приблизно 1,2 гектара. Головна триповерхова вілла має площу близько 2345 квадратних метрів. Поруч розташовані кілька окремих котеджів та допоміжних будівель.

"Чайний будиночок" ексдружини Януковича у Криму. Фото: Investigator.org.ua

На території комплексу облаштовано:

приватний гальковий пляж;

будинки для охорони та персоналу;

спа-зону і басейн;

тенісний корт;

альтанки та зони відпочинку з барбекю;

парк із кипарисами, соснами та ялинами;

штучний водоспад.

Деякі журналісти також знаходили біля маєтку навіть старовинні гармати, спрямовані у бік моря — ймовірно, як декоративні елементи ландшафту.

Гармати біля маєтку Людмили Янукович. Фото: investigator.org.ua

Кому належить "чайний будиночок"

Формально резиденція не записана безпосередньо на Людмилу Янукович. За даними ЗМІ, нерухомість оформлена на компанію, пов’язану з бізнесменами та колишніми чиновниками з оточення Віктора Януковича, Зокрема на структури, близькі до ексміністра оборони Павла Лебедєва.

