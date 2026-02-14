Ее уничтожила российская армия: где у Януковича была "тайная" дача и как она выглядела (фото)

Угодьями беглый президент завладел незаконно

Экс-президент Украины Виктор Янукович, помимо известного Межигорья, располагал в Киевской области еще одной "тайной" резиденцией. Спрятанная среди леса и тщательно охраняемая, она становилась местом неформальных встреч бывшего главы государства и его друзей-олигархов.

Что известно:

Виктор Янукович владел охотничьими угодьями вблизи села Сухолучье в Киевской области

"Тайная" дача Януковича включала в себя шикарный особняк, маленькую церковь, озеро и гавань для яхт

В начале полномасштабной войны имение в Сухолучье было уничтожено российскими обстрелами

Что известно о даче Януковича в Сухолучье под Киевом

Виктор Янукович владел около 30 гектаров леса неподалеку от села Сухолучье под Киевом. Эта территория имела особый статус еще со времен СССР: тогда ее использовали как охотничью резиденцию, куда приезжали отдыхать высокопоставленные чиновники и партийная верхушка. В 2012 году угодья перешли под контроль общества "Кедр", которое связывали с Януковичем, и место превратилось в его закрытую и малоизвестную резиденцию.

Как выглядела дача Януковича в Сухолучье, Фото: uatravel.net

По данным издания "Слідство.Інфо", в период своего президентства Янукович создал там элитный охотничий клуб для приближенных бизнесменов и политиков. Среди гостей называли Андрея Клюева, Леонида Кравчука, Виктора Пинчука, Леонида Кучму, Вадима Новинского и других влиятельных персон.

"Тайная" дача Януковича под Киевом, Фото: uatravel.net

После бегства экс-президента резиденцию открыли для посетителей. Комплекс оказался настоящей находкой для любителей природы и ландшафтной архитектуры: на территории располагались большой особняк, небольшая церковь, сосновый лес, озера, собственная гавань для яхт и выход к Киевскому морю. Со временем там начали проводить экскурсии, обустроили зону отдыха, и каждый желающий получил возможность увидеть это живописное место своими глазами.

Угодья в Сухолучье включали в себя лес, озеро, особняк, Фото: uatravel.net

Что произошло с дачей Януковича в Сухолучье

В конце февраля 2022 года, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, резиденция Виктор Янукович в Сухолучье оказалась в эпицентре боевых действий. Территория имения было фактически уничтожена. В дом попал вражеский снаряд, здания получили серьезные разрушения, а сам комплекс выгорел почти дотла.

Дачу Януковича уничтожили российские оккупанты

По информации журналистов, на территории бывшей резиденции погибли как минимум двое украинских военных. О том, что на территории комплекса была стрельба, свидетельствовали многочисленные гильзы, разбросанные прямо на асфальте. Огонь уничтожил не только строения, но и часть лесных насаждений вокруг. Однако со временем природа начала восстанавливаться — на выжженной земле появились молодые побеги.

Что осталось от дачи Януковича после обстрела, Фото: Слідство.Інфо

Территория резиденции стала местом боев

Позже история Сухолучья получила продолжение уже в суде. 20 января 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы. Речь шла о незаконном завладении земельным участком лесного фонда площадью 17,5 гектара на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области. По данным следствия, ориентировочная стоимость этих земель превышает 22 миллиона гривен. Суд квалифицировал действия как присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Разрушенная дача Януковича возле села Сухолучье

