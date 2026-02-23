Свежее фото Ющенко напомнило украинцам мем про Людмилу Янукович и апельсины: в чем его суть

В сети шутят о "наколотых апельсинках" и Ющенко

Людмила Янукович — бывшая жена беглого президента Виктора Януковича. Во время Оранжевой революции в Украине, она выступала на антимайдановском митинге в Донецке и опозорилась своим спитчем о "наколотых апельсинах". Пользователи сети вспомнили об этом на фоне нового фото с Виктором Ющенко.

В соцсети Threads пользовательница lyudmila_arkharova опубликовала фото с Ющенко, которого на днях встретила на Столичном рынке. По словам женщины, он покупал мандарины, был без охраны и суеты вокруг, как обычный человек.

Виктор Ющенко на Столичном рынке. Фото: Threads, lyudmila_arkharova

Этот снимок с экс-президентом, который покупает не то мандарины, не то апельсины, распространили в соцсети другие пользователи с отсылкой к мему про "наколотые апельсины" Людмилы Янукович.

Пользователь seriksarkisian опубликовал фото Виктора Ющенко у лавки с фруктами и шутливо написал:

И горы оранжевых апельсин, и хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые а наколотые! Виктор Андреевич теперь мы знаем правду seriksarkisian

Скриншот поста seriksarkisian

В комментариях тут же начали шутить на эту тему и тонкую отсылку автора поста к мему про Людмилу Янукович и наколотые апельсины:

Срач отменяется!

В смысле отменяется!?

Срача не будет.

Он туда по пол улья запихивал в каждую апельсинку, вот черт.

Ахахаха.

Напомним, что Людмила Янукович стала мемом после спитча на Донецком антимайдане. Она со сцены заявила, что только что вернулась из Киеве, где на Евромайдане видела "наколотые апельсинки".

Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами… Все везде американское! И горы оранжевых апельсин. Это просто… Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые, а наколотые говорила Людмила Янукович

После этого видео с бывшей первой леди Украины стало вирусным и его растащили на мемы. Эта шутка про "наколотые апельсины", еще долго распространялась в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Виктор Ющенко до отравления. Дело так и не раскрыли.