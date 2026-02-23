Свежее фото Ющенко напомнило украинцам мем про Людмилу Янукович и апельсины: в чем его суть
В сети шутят о "наколотых апельсинках" и Ющенко
Людмила Янукович — бывшая жена беглого президента Виктора Януковича. Во время Оранжевой революции в Украине, она выступала на антимайдановском митинге в Донецке и опозорилась своим спитчем о "наколотых апельсинах". Пользователи сети вспомнили об этом на фоне нового фото с Виктором Ющенко.
В соцсети Threads пользовательница lyudmila_arkharova опубликовала фото с Ющенко, которого на днях встретила на Столичном рынке. По словам женщины, он покупал мандарины, был без охраны и суеты вокруг, как обычный человек.
Этот снимок с экс-президентом, который покупает не то мандарины, не то апельсины, распространили в соцсети другие пользователи с отсылкой к мему про "наколотые апельсины" Людмилы Янукович.
Пользователь seriksarkisian опубликовал фото Виктора Ющенко у лавки с фруктами и шутливо написал:
И горы оранжевых апельсин, и хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые а наколотые! Виктор Андреевич теперь мы знаем правду
В комментариях тут же начали шутить на эту тему и тонкую отсылку автора поста к мему про Людмилу Янукович и наколотые апельсины:
- Срач отменяется!
- В смысле отменяется!?
- Срача не будет.
- Он туда по пол улья запихивал в каждую апельсинку, вот черт.
- Ахахаха.
Напомним, что Людмила Янукович стала мемом после спитча на Донецком антимайдане. Она со сцены заявила, что только что вернулась из Киеве, где на Евромайдане видела "наколотые апельсинки".
Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами… Все везде американское! И горы оранжевых апельсин. Это просто… Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые, а наколотые
После этого видео с бывшей первой леди Украины стало вирусным и его растащили на мемы. Эта шутка про "наколотые апельсины", еще долго распространялась в соцсетях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Виктор Ющенко до отравления. Дело так и не раскрыли.