Карьера, роскошные авто и внезапная смерть: что известно о сынах Анны Герман, которые умерли с разницей в шесть лет

Оба сына экс-соратницы Януковича похоронены на Байковом кладбище

Анна Герман — украинская политика, народная депутат нескольких созывов и бывшая советница президента Виктора Януковича, которая была одной из самых влиятельных женщин Украины. У нее было два сына, но оба умерли с разницей в 6 лет. Младший погиб в дорожно-транспортном происшествии, а старший ушел из жизни из-за внезапной сердечной недостаточности.

Николай Коровицын

Старший сын Анны Герман появился на свет в 1979 году во Львовской области. Высшее образование получил в Варшаве — учился в Высшей школе торговли, где овладел специальностью в сфере банковского дела и финансов.

Николай Коровицын. Фото из открытых источников

В течение четырех лет он официально работал помощником народного депутата Украины от "Партии регионов" Тараса Чорновила. В 2010 году его назначили на должность заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Анна Герман с сыном Николаем. Фото из открытых источников

Николай Коровицын скончался 17 сентября 2015 года. Ему было 36 лет. Причиной стал внезапный инфаркт. Как рассказывала сама Анна Герман, в тот день сын жаловался на резкую головную боль и собирался обратиться за помощью. Однако сделать этого не успел – сердце остановилось еще до того, как приехала бригада скорой.

Анна Герман с сыном Николаем. Фото из открытых источников

В 2012 году сообщалось, что Николай Коровицын пользовался автомобилем Mercedes G500 2010 года выпуска, которым подвозил мать. По информации "Украинской правды", этот внедорожник принадлежал ее бывшему советнику — Дмитрию Сагачу. Речь идет о Mercedes G 500 2010 производства. Тогда аналогичную модель того же года можно было найти по цене около 208 тысяч долларов.

Mercedes G 500 в 2010 году. Фото: pravda.com.ua

Роман Герман

Роману было 16 лет. Он учился в одной из киевских школ и не мечтал о политическом будущем. Как сообщала сама Герман, парень был скромным и неконфликтным. Его смерть стала для политика тяжелым ударом и она называла эту потерю самым тяжелым моментом своей жизни.

Роман Герман. Фото из открытых источников

Роман Герман, родился в браке с дипломатом Сергеем Германом. В июне 2009 года он погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Одесса. По данным следствия, его автомобиль BMW столкнулся с грузовиком. Удар был столь сильным, что парень погиб на месте.

Могилы сыновей Анны Герман

Оба сына политики покоятся на Байковом кладбище в Киеве. Могилы выполнены в одном стиле и из гранитного камня коричневого цвета.

