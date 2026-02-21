Была одной из самых влиятельных женщин Украины. Где сейчас бывшая "правая рука" Януковича Анна Гарман
В 2022 году она появилась на похоронах Леонида Кравчука
Бывшая соратница беглого президента Виктора Януковича считалась одной из самых влиятельных женщин в Украине. Сейчас Анна Герман не в политики, при этом многие украинцы помнят ее неоднозначную репутацию. "Телеграф" рассказывает о ней детальнее.
Что нужно знать:
- Анна Герман прошла путь от журналистки до советника Януковича
- В 2014 году она завершила политическую карьеру
- В последние годы Герман замечали на похоронах Кравчука и в испанском городе
От журналистики к Януковичу
Анна Герман родилась 24 апреля 1959 года в селе Колодубы Львовской области. Получила образование на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Профессиональный путь начала в районной газете "Ленинская заря", где работала корреспондентом. Входила в правление Союза журналистов СССР. В 2002-2004 годах возглавляла украинское бюро "Радио Свобода".
Ее политическая карьера началась с должности пресс-секретаря премьер-министра Украины. Спустя год она стала советником лидера Партии регионов Януковича, а затем была избрана народным депутатом Украины V созыва. Позже занимала пост заместителя главы Администрации президента, а в январе 2013 года вновь получила назначение советником Януковича.
25 октября 2014 года Герман объявила о завершении политической деятельности. В своих публичных выступлениях она последовательно продвигала идеи "русского мира".
Жизнь после политики
После ухода из политики Герман занялась литературной деятельностью и выпустила книгу "Девочка и космиты". В 2016 году, по данным проекта "Факты", она вошла в рейтинг самых сильных ораторов периода независимости Украины наряду с Вячеславом Чорновилом и Линой Костенко. Также издание "Фокус" в 2010 году включило ее в список самых влиятельных женщин Украины, где она заняла второе место.
Потеря сыновей
Бывший регионал пережила смерть двоих сыновей. Младший Роман, погиб в 17 лет в автокатастрофе по дороге из Одессы — автомобиль взорвался, и юноша скончался на месте. В 2015 году не стало и старшего сына Николая: почувствовав резкую головную боль, он самостоятельно отправился в больницу, однако по дороге его состояние ухудшилось, и он умер от инфаркта.
Где сейчас Анна Герман
В мае 2022 года Герман заметили на похоронах Леонида Кравчука — это стало неожиданностью, поскольку после 2014 года она практически не появлялась в публичном пространстве.
В апреле 2023 года в Telegram-канале Сергея Стерненко было опубликовано фото Анны Герман в испанском городе Бенидорм. Однако неизвестно, проживает ли она там постоянно.
