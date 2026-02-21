Укр

Была одной из самых влиятельных женщин Украины. Где сейчас бывшая "правая рука" Януковича Анна Гарман

Татьяна Кармазина
Анна Герман
Анна Герман. Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2022 году она появилась на похоронах Леонида Кравчука

Бывшая соратница беглого президента Виктора Януковича считалась одной из самых влиятельных женщин в Украине. Сейчас Анна Герман не в политики, при этом многие украинцы помнят ее неоднозначную репутацию. "Телеграф" рассказывает о ней детальнее.

Что нужно знать:

  • Анна Герман прошла путь от журналистки до советника Януковича
  • В 2014 году она завершила политическую карьеру
  • В последние годы Герман замечали на похоронах Кравчука и в испанском городе

От журналистики к Януковичу

Анна Герман родилась 24 апреля 1959 года в селе Колодубы Львовской области. Получила образование на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Профессиональный путь начала в районной газете "Ленинская заря", где работала корреспондентом. Входила в правление Союза журналистов СССР. В 2002-2004 годах возглавляла украинское бюро "Радио Свобода".

Анна Герман в молодости
Анна Герман в молодости

Ее политическая карьера началась с должности пресс-секретаря премьер-министра Украины. Спустя год она стала советником лидера Партии регионов Януковича, а затем была избрана народным депутатом Украины V созыва. Позже занимала пост заместителя главы Администрации президента, а в январе 2013 года вновь получила назначение советником Януковича.

Анна Герман Янукович

25 октября 2014 года Герман объявила о завершении политической деятельности. В своих публичных выступлениях она последовательно продвигала идеи "русского мира".

Анна Герман Виктор Янукович

Жизнь после политики

После ухода из политики Герман занялась литературной деятельностью и выпустила книгу "Девочка и космиты". В 2016 году, по данным проекта "Факты", она вошла в рейтинг самых сильных ораторов периода независимости Украины наряду с Вячеславом Чорновилом и Линой Костенко. Также издание "Фокус" в 2010 году включило ее в список самых влиятельных женщин Украины, где она заняла второе место.

Анна Герман политик

Потеря сыновей

Бывший регионал пережила смерть двоих сыновей. Младший Роман, погиб в 17 лет в автокатастрофе по дороге из Одессы — автомобиль взорвался, и юноша скончался на месте. В 2015 году не стало и старшего сына Николая: почувствовав резкую головную боль, он самостоятельно отправился в больницу, однако по дороге его состояние ухудшилось, и он умер от инфаркта.

Анна Герман сын Роман
Роман Герман
Анна Герман сын Николай
Николай Герман

Где сейчас Анна Герман

В мае 2022 года Герман заметили на похоронах Леонида Кравчука — это стало неожиданностью, поскольку после 2014 года она практически не появлялась в публичном пространстве.

Анна Герман
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Анна Герман
Фото: tabloid, Эльдар Сарахман

В апреле 2023 года в Telegram-канале Сергея Стерненко было опубликовано фото Анны Герман в испанском городе Бенидорм. Однако неизвестно, проживает ли она там постоянно.

Анна Герман в Испании

