Гарантии безопасности в обмен на Донбасс? СМИ узнали о новом компромиссе США для Путина и Зеленского

Гарантии, скорее всего, будут отражать пятую статью НАТО

Одним из самых трудных вопросов в переговорах между Украиной и Россией остаются территориальные уступки. США, пытаясь найти компромисс и угодить обеим сторонам, могут согласиться на фактический обмен: Кремль получит Донбасс, а Украина — гарантии безопасности.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники. По словам собеседников, Белый дом считает, что вопрос территорий можно урегулировать для достижения мира, однако пока все выглядит довольно размытым.

Что нужно знать:

США готовы стать гарантами безопасности для Украины

Зеленский поддержал идею "свободной экономической зоны", но при определенных условиях

1 февраля состоятся новые переговоры между США, Украиной и Россией

Как говорят источники, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский нашли компромисс в вопросе гарантий безопасности и территориальных уступок. Украинский лидер поддержал идею "свободной экономической зоны", но только при условии, что она останется международно признанной как украинская, а российские войска отойдут от нее на такую же дистанцию.

При этом Белый дом обязался выполнять гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 НАТО. Однако позиция США в этом вопросе достаточно расплывчата, ведь Трамп пытается угодить российскому президенту Владимиру Путину и Зеленскому, у которых разные требования.

Один из источников утверждает, что на Украину оказывают большое давление, чтобы решить вопрос Донбасса. Некоторые не исключают возможности, что Киеву предложат гарантии безопасности от США в обмен на уступку Москве. Официально это мнение никто в Белом доме не озвучивал, но специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах с украинцами.

"Я думаю, что мы свелись к одному вопросу… и это означает, что он решаемый", – добавил он, ссылаясь на территорию Донбасса.

Следует отметить, что следующие трехсторонние переговоры в Абу-Даби запланированы на воскресенье, 1 февраля. Встречи, которые прошли в конце января в США и Украине, назвали конструктивными и продуктивными.

Напомним, в январе за кулисами встречи Коалиции желающих сказали, что Вашингтон может взять на себя ведущую роль в мониторинге возможных нарушений будущего мира, тогда как европейские силы будут расположены вдали от линии столкновения с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США еще в декабре 2025 года говорили о гарантиях безопасности для Украины на 15 лет, но тогда Зеленский попросил увеличить срок по меньшей мере до 30-50 лет.