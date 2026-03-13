Кельвин Кляйн украинец? Интересные подробности о происхождении именитого дизайнера

В сети обсуждают украинские корни американского дизайнера с мировым именем

Кельвин Кляйн — известный американский дизайнер, который сделал революцию в мировой моде, впервые выведя джинсы на мировые подиумы, тогда как раньше они считались рабочей одеждой. Как оказалось, у именитого кутюрье есть прямые украинские корни.

Обсуждение украинского происхождения Кляйна началось в соцсети Threads после поста пользовательницы katia_bikus. Она опубликовала архивные фотографии дизайнера, а также скриншот из Википедии, где говорится об этом.

Кельвин Кляйн. Фото: Getty Images

Как оказалось, Кельвин Кляйн действительно имеет украинские корни, причем, как по отцовской, так и по материнской линии. Отец дизайнера Лео Кляйн был еврейским эмигрантом, который переехал в США из городка Бояны (ныне это Черновицкая область). А его мать, Флора Стерн, родилась уже в США, но ее родители (бабушка и дедушка Кельвина) также были выходцами из Украины — из Галичины и Буковины.

Интересный факт о Calvin Klein: у него украинское происхождение. Его отец был иммигрантом из Черновицкой области, а мама – дочерью мигрантов из Буковины. А чьи украинские корни вас когда-то удивили? написала автор поста katia_bikus

Скриншот поста katia_bikus

Вот что написали пользователи в комментариях к фото Кельвина Кляйна и информации о его украинском происхождении:

Евреи из Буковины – это не украинское происхождение.

Да, вы правы, что происхождение у него еврейское, но здесь подразумевается географическая ориентация, откуда эмигрировала его семья.

Вы еще о Фрейде почитайте.

С украинцами его предки разве что пересекались на рынке.

Леонард Нимой (Спок), Энди Уорхол.

Энди Уорхол опровергал свое укр происхождение.

У главного антагониста Джамалы на Евровидении.

Ого не знала.

Комментарии под постом katia_bikus

