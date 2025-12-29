Не 15 лет: Зеленский рассказал, на какой срок Трамп может дать гарантии безопасности Украине

На переговорах во Флориде Владимир Зеленский предложил выгодные для Украины условия

Американские гарантии безопасности для Украины, которые могут быть получены в рамках мирного соглашения, имеют срок 15 лет, зафиксированный в документах. Однако в ходе переговоров во Флориде президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой США Дональдом Трампом возможность значительного увеличения срока.

Что нужно знать:

Зеленский на переговорах с Дональдом Трампом предложил расширить гарантии до 30–50 лет

Трамп пообещал подумать

По словам Трампа, главную ответственность за безопасность будет нести Европа, США будут обеспечивать поддержку

Об этом президент сказал в онлайн-разговоре с журналистами, где присутствовал "Телеграф". Он подчеркнул, что команды обсудили сильные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. В ходе обсуждения Зеленский пояснил, что в Украине война уже идет и продолжается почти 15 лет, поэтому нужны более долгие гарантии.

Мы очень хотели бы рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать. Владимир Зеленский, президент Украины

По итогам заявлений после переговоров стало известно, что гарантии безопасности для Украины согласованы полностью, относительно мирного плана осталось несколько вопросов, в том числе территориальный. Что касается гарантий безопасности, Трамп подчеркнул, что основную ответственность будет нести Европа, а США будут оказывать поддержку.

Окончательное утверждение мирных договоренностей, по словам сторон, может состояться через парламент или референдум, а решение по всем документам ожидается принять в ближайшие месяцы. При этом известно, что Владимир Путин пока не соглашается на полное прекращение огня, но в то же время, по словам Трампа, он "хочет мира".

