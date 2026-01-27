Гарантії безпеки в обмін на Донбас? ЗМІ дізнались про новий компроміс США для Путіна та Зеленського

Гарантії ймовірніше будуть відображати п'яту статтю НАТО

Одним з найважчих питань в переговорах між Україною та Росією залишаються територіальні поступки. США, намагаючись знайти компроміс та догодити обом сторонам, можуть погодитись на фактичний обмін: Кремль "отримає" Донбас, а Україна — гарантії безпеки.

Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела. За словами співрозмовників, Білий дім вважає, що питання територій можна врегулювати задля досягнення миру, однак наразі все виглядає досить розмито.

Що треба знати:

США готові стати гарантами безпеки для України

Зеленський підтримав ідею "вільної економічної зони", але за певних умов

1 лютого відбудуться нові переговори між США, Україною та Росією

Як кажуть джерела, президент США Дональд Трамп та Володимир Зеленський знайшли спільний компроміс у питанні гарантій безпеки та територіальних поступок. Український лідер підтримав ідею "вільної економічної зони", але лише за умови, що вона залишиться міжнародно визнаною як українська, а російські війська відійдуть від неї на таку ж дистанцію.

При цьому Білий дім зобов'язався виконувати гарантії безпеки, які будуть "відображати" статтю 5 НАТО. Однак позиція США в цьому питанні досить розпливчата, адже Трамп намагається догодити російському президенту Володимиру Путіну та Зеленському, які мають різні вимоги.

Одне з джерел стверджує, що наразі на Україну чинять великий тиск, аби вирішити питання Донбасу. Дехто не відкидає можливості, що Києву запропонують гарантії безпеки від США в обмін на поступку Москві. Офіційно цю думку ніхто у Білому домі не озвучував, але спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних переговорах з українцями.

"Я думаю, що ми звелися до одного питання… і це означає, що воно вирішуване", – додав він, посилаючись на територію Донбасу.

Зауважимо, що наступні тристоронні переговори в Абу-Дабі заплановані на неділю, 1 лютого. Зустрічі, які прийшли наприкінці січня у США та Україні назвали конструктивними та продуктивними.

Нагадаємо, у січні за кулісами зустрічі Коаліції охочих сказали, що Вашингтон може взяти на себе провідну роль у моніторингу можливих порушень майбутнього миру, тоді як європейські сили будуть розміщені далеко від лінії зіткнення з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США ще в грудні 2025 говорили про гарантії безпеки для України на 15 років, але тоді Зеленський попросив збільшити термін щонайменше до 30-50 років.