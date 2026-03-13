Филатов нередко ругается в сети: могут ли мэра Днепра наказать за резкие высказывания

В НАПК уже выражали обеспокоенность из-за острых выражений главы города

Публичный спор мэра Днепра Бориса Филатова и блогера Игоря Лаченкова не утихает. Глава днепровского горсовета не отказывается от нецензурных высказываний, отсюда — вопрос, можно ли наказать его, как госслужащего, за использование подобной лексики в целом?

Что нужно знать:

В 2024 году НАПК направило письмо в мэрию Днепра, выражая обеспокоенность "нравственным падением" Филатова

После вмешательства НАПК в данную ситуацию, мэр удалил посты с нецензурной лексикой.

Для строгого наказания не существует юридических механизмов

В марте разгорелся скандал с известным блогером и волонтером Игорем Лаченковым (Лачен), в ходе которого в социальных сетях от мэра прозвучало немало нецензурных выражений.

Пост Бориса Филатова в Telegram

Есть ли наказание за нецензурную лексику в сети?

В 2024 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письмо в городской совет Днепра, выражая обеспокоенность "нравственным падением" мэра города Бориса Филатова. Причиной возмущения стал частый мат Филатова в социальных сетях.

Об этом стало известно из ответа НАПК на жалобу общественной организации "Платформа Общественный Контроль". Как сообщалось в письме, городской глава нарушает нормы нравственного поведения госслужащих.

После вмешательства НАПК в данную ситуацию, Филатов удалил посты с нецензурной лексикой. Некоторое время подобного контента в сети не было, но спустя некоторое время матерные комментарии и посты возобновились.

Однако в агентстве заявили, что строго наказать градоначальника за использование мата невозможно. Дело в том, что юридических механизмов привлечения мэра Днепра к ответственности за это нет. Но в то же время в НАПК подчеркнули, что "пропесочить" за подобное поведение стоит.

Ответ НАПК

Для примера "Телеграф" собрал несколько постов, которые были опубликованы на официальной странице Бориса Филатова в социальных сетях. Они наглядно показывают, как городской глава порой предпочитает выражаться на большую аудиторию.

При этом, нередко он вступает в матерные споры даже с людьми, которые комментируют его посты и высказывают свое мнение.

Ответ Бориса Филатова в Facebook

Ответ Бориса Филатова в Facebook

Пост Бориса Филатова в Facebook

Ответ Бориса Филатова в Facebook

Пост Бориса Филатова в Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2026 года между мэром Днепра Борисом Филатовым и известным блогером и волонтером Игорем Лаченковым (Лачен) вспыхнул жесткий спор в соцсетях.

После интервью Бориса Филатова с критикой соцсетевых конфликтов между ним и блогером Игорем Лаченковым (Лаченом) стороны обменялись оскорблениями в сети.

Лаченков опубликовал видео с Филатовым и Геннадием Корбаном, обвинив их в "мародерстве". Филатов ответил угрозами и упомянул мать блогера.

Блогер назвал реакцию мэра "обидой на правду" и воспринял её как личную угрозу. В ближайшее время Лаченков планирует стрим на Twitch, а Филатов приглашает блогера встретиться лично.