"Ответа я не получил": Зеленский о переговорах, гарантиях безопасности и сроках выборов (главные заявления)

Зеленский назвал условие для выборов и референдума в Украине и гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждает вопросы ядерного оружия, а ключевой гарантией безопасности считает сильную и укомплектованную армию. Глава государства признал, что у Украины пока нет четких юридически закрепленных гарантий от международных партнеров и в случае повторной агрессии РФ она вынуждена прежде всего рассчитывать на собственную армию.

Что нужно знать

Украина ведет переговоры о размещении иностранных военных контингентов на своей территории

Зеленский не получил от западных партнеров четкого ответа, будут ли они защищать Украину в случае повторной агрессии России

Сроки выборов и референдума в Украине зависят от результатов переговоров.

Об этом и другом он сказал в среду, 7 января, отвечая на вопросы журналистов. Телеграф собрал основные заявления президента.

О гарантиях безопасности и иностранных контингентах

На вопрос о ядерных гарантиях от Великобритании и Франции глава государства пояснил, что речь идет о других аспектах безопасности.

"О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и Соединенных Штатов Америки, то мы обсуждаем защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек — противовоздушная оборона", — отметил Зеленский.

Он добавил, что важным вопросом остается укомплектованность бригад и получение необходимых лицензий для совместного производства.

На вопрос о том, будут ли Париж, Берлин и Лондон защищать Украину в случае повторного нападения России, и готов ли уже сценарий действий на такой случай, Зеленский ответил так:

"Я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого и ясного ответа не получил", — признался он. Зеленский подчеркнул, что видит политическую волю партнеров, но без юридических гарантий, поддержанных парламентами и конгрессом США, полной уверенности быть не может.

Армия — превыше всего

ВСУ

Главной гарантией безопасности президент назвал свою армию. "Гарантия номер один — это наша армия. Сильная армия. Укомплектованная армия. 800-тысячная армия с нормальным оружием", — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что решение о предоставлении Украине 90 миллиардов, согласованное на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря 2025 г., также поможет в укреплении оборонного потенциала.

Президента спросили, будет ли новый глава ОП Кирилл Буданов влиять на информационную сферу в государстве. Президент ответил: "Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский прокомментировал отсутствие обменов военнопленными с начала октября. Журналисты спросили, не повлияет ли новая должность Кирилла Буданова на его работу как главы координационного штаба. Президент сказал, что вопросами обмена занимался координационный штаб – не только Буданов, но и Служба безопасности, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.

Новый руководитель офиса (Кирилл Буданов, — Ред.) будет заниматься и обменами также вместе с Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей переговорной группы, Владимир Зеленский.

Причины паузы, по его словам, в том, что Россия понимает, что обмен военнопленными — важный и болезненный вопрос для Украины. Вот почему в РФ тормозят этот процесс. Зеленский заверил, что Украина будет делать все для разблокирования обменов.

Сроки выборов и референдума

На вопрос, планирует ли глава государства встречаться с фракцией перед сессионной неделей для обсуждения назначений в Правительстве, и возможно наработок для проведения выборов и референдума, Зеленский ответил так:

"Все зависит от переговоров, а точнее сказать, от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов. Прежде всего 20 пунктов плана, потому что на референдум, если и выносить, то лишь 20-пунктный план. Но все равно, это рассматривается в комплексе, вместе с планом идут двусторонние гарантии безопасности с США. Договоренность моя с Трампом должна быть закреплена подписью".

В комплексе с договоренностями также должен идти пакет обновления Украины, сказал Владимир Зеленский. "Я думаю, если мы это все успеем в январе, то февраль может быть таким рабочим месяцем для изменений в законодательстве ", — добавил он. Депутаты должны продемонстрировать работу и результат избирательного законодательства.

Вопросы противовоздушной обороны и другие

Вопрос противовоздушной обороны остается приоритетным для украинской стороны. Президент поблагодарил Норвегию за помощь, не раскрывая деталей. Относительно США он отметил: "О системах от Соединенных Штатов — новых систем не приходило. По ракетам — понемногу приходят, хотим ускорить".

Готова ли РФ к переговорам

О готовности России к переговорам глава государства высказался так: "Американцы точно ведут переговоры с россиянами, проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно и могут открутить нос, если захотят".

Напомним, "Телеграф" писал, что эксглава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл детали важного разговора с Зеленским. По слухам, эксглава МИД может вернуться во властные круги, хотя официальных подтверждений этому пока нет.