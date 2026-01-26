"Поверьте, Зеленский пробовал": в Раде рассказали, кого еще хотели приобщить к переговорам с РФ

Напряженная дипломатическая работа продолжается, но некоторые страны видят свой интерес в поддержке Кремля

Украина пытается заручиться поддержкой как можно большего количества стран, чтобы остановить войну в результате переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский пробовал изменить позицию Китая, который негласно поддерживает Россия, но успеха не имел.

Что нужно знать:

Пекин поддерживает Россию в ее войне против Украины и будет делать это и дальше

Китай уверен, что в его интересах — не допустить, чтобы РФ проиграла войну

Китай поставляет России технику, клторую она использует для войны

Об этом и других важных вопросах "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко: "У человека в голове вавка про выборы": Богдан Яременко о конце войны, Трампе и Зеленском

Он объяснил, что политическая задача Китая – не допустить поражения России в войне. Китай помогает РФ, поддерживая ее экономически и будет и дальше поддерживать Россию на плаву.

Откуда берутся эти тысячи уничтоженной российской техники: траки, автоцистерны и т.д. Россия все это не производит в таких количествах. Всем этим Китай без всяких ограничений снабжает Российскую Федерацию. Это союзники, поскольку они рассматривают эту войну как войну между Россией и НАТО, Западом. И потому Китай видит свой интерес в том, чтобы не допустить победы США, Европы и Запада Богдан Яременко

По мнению нардепа, у Украины нет никакого шанса переломить позицию Китая в свою пользу. Пекин сформировал свою позицию и видит свой интерес в том, чтобы РФ не проиграла.

Нет (шансов убедить Пекин изменить позицию, — ред.) Китай давно осознал свои национальные интересы и мы не можем убедить их в том, что происходящее в Украине Китай понимает неправильно. Они понимают так, как понимают, и свое видение мы им не навяжем ни в коем случае. Поверьте, президент пробовал [наладить диалог с КНР], — уверен дипломат

Некоторые аналитики считают, что "заигрывания" президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным преследует цель оторвать РФ от Китая. Однако для Украины это ничего не меняет, уверен Яременко.

Попытка понравиться марсианам, еще кому-нибудь… А нам что из этого? Трамп не считает Путина врагом и не желает никакого обострения в отношениях с Россией. Вот что важно! Мне неизвестны истинные причины такой любви Трампа к Путину, но все это выливается в то, что мы не получаем такой поддержки, какую получали при предыдущей администрации, — резюмировал нардеп.

Как сообщал "Телеграф", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В частности, российская сторона настаивает на том, чтобы некоторые пункты переговоров не выносились на отдельное обсуждение, а рассматривались только в комплексе в рамках всего переговорного процесса. Речь может идти о гарантиях безопасности Украины.