"Исторические документы", гарантии и новые ракеты: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Киев приблизился к оформлению ключевых договоренностей с Вашингтоном

У Украины есть прогресс в переговорах с Соединенными Штатами Америки, в частности — с президентом Дональдом Трампом. Ключевые договорённости по гарантиям безопасности уже достигнуты, и документ готов к подписанию

Что нужно знать:

Обсуждается усиление ПВО Украины, в том числе поставки ракет Patriot PAC-3

Запланированы трехсторонние переговоры Украина – США – Россия

Трамп поддержал идею зоны свободной торговли между Украиной и США

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами 23 января. В этом материале "Телеграф" сделал сборку главных заявлений главы государства.

Встреча с Трампом

Зеленский отметил, что встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его командой прошла в позитивном ключе. Одним из главных вопросов стала противовоздушная оборона. Глава государства выразил надежду, что Штаты примут положительное решение и Украина получит результат в ближайшее время.

Я поднимал вопрос противовоздушной обороны, и я думаю, что США вернутся с положительным результатом. Когда результат будет в Украине, я обязательно об этом скажу. Во-вторых, это наши гарантия безопасности, они действительно готовы. И договор готов к подписанию. Безусловно, будет еще много разных технических деталей, на основе этого документа появятся еще дополнительные документы, но главная магистральная договоренность о гарантии безопасности есть сказал он.

Зеленский добавил, что Украина готова к подписанию этих важных документах. Он также называет их "историческими". По словам президент, после подписания документ должен пройти процедуру ратификации в Конгрессе США и парламенте Украины, поэтому впереди ещё ряд технических этапов и подготовка дополнительных соглашений.

Также обсуждался так называемый prosperity package — пакет документов, касающихся экономического сотрудничества и восстановления Украины. Однако он пока не готов.

При этом, ключевым оставался вопрос Донбасса. Переговоры ведутся в многостороннем формате, а украинская делегация регулярно информирует президента о ходе обсуждений.

Гарантии безопасности

Президент заявил, что работа над соглашением о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами завершена, но подписание документа пока зависит от решения американской стороны.

В то же время Зеленский отметил, что так называемый prosperity package представляет собой пакет документов, который пока находится в стадии доработки. Ключевым вопросом остаётся определение источников финансирования. Оно должно быть понятным и прозрачным, поскольку именно на этой основе будет строиться восстановление Украины в последующие годы.

Важно, чтобы все понимали — не только наша команда, но и следующая команда — откуда будут поступать средства, откуда будет финансирование и на что Украина реально может рассчитывать сказал он.

"В Давосе достигнут прогресс"

Зеленский рассказал журналистам, что главным результатом участия Украины на форуме в Давосе стала встреча с президентом США Дональдом Трампом и продвижение договоренностей по военной помощи и гарантиям безопасности.

По словам главы государства, стороны обсудили передачу Украине дополнительных ракет Patriot PAC-3 для защиты от баллистических угроз.

Второе — мы финализировали гарантии безопасности. Я рассчитываю на подписание отметил президент.

Обсуждены сложные вопросы о востоке Украины и путях завершения войны. Принято решение о проведении технических трехсторонних встреч с участием Украины, США и России.

Американцы улетели в Москву. Они и собирались улететь. Но важно, что после этого в Эмиратах будет трехсторонняя встреча наших переговорщиков объяснил Зеленский.

Говоря о роли Европейского Союза, Зеленский поблагодарил его за финансовую поддержку, включая пакет помощи на 90 млрд евро, который обеспечивает Украине около 45 млрд евро ежегодно в течение ближайших двух лет, а также за увеличение военной помощи со стороны Германии, Нидерландов и стран Северной Европы.

В то же время он подчеркнул, что ЕС следовало бы действовать быстрее и жестче, в частности в вопросах санкций против российской атомной отрасли и наращивания совместного производства вооружений.

Совместных производств с Украиной пока можно сосчитать по пальцам. Это ненормально, когда идет уже четвертый год войны подчеркнул Зеленский.

Зона свободной торговли

В ходе встречи с Трампом обсуждался вопрос создания зоны свободной торговли между странами. По словам главы Зеленского, американский лидер поддержал эту инициативу.

Мы обсуждали этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, что для нашего бизнеса это будет положительное решение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина получит это заявил Зеленский.

Президент отметил, что детали возможного соглашения будут обсуждаться позже, однако украинская сторона уже выразила благодарность за поддержку инициативы.

Трехсторонняя встреча

Зеленский рассказал о подготовке к первой трехсторонней встрече с участием Украины, США и России. По его словам, состав украинской делегации был расширен. В нее войдут глава делегации Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, генерал Андрей Гнатов, а также военные и дипломатические представители, включая постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Президент говорит, что Украина поддерживает участие европейских партнеров в переговорном процессе. При этом ближайшие встречи пройдут в трехстороннем формате — Украина, США и Россия, после чего европейская сторона получит обратную связь от Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский оценил возможность присоединения Украины к объединенным Вооруженным силам ЕС.