"Я думал, он умер давно". Украинцы жестко высмеяли в сети любимца Путина (фото)

Несмотря на запрет Threads в России, Басков продолжает активно пользоваться платформой

Российского певца и путиниста Николая Баскова захейтили за бессмысленное сообщение в популярной соцсети. Когда-то он называл Украину "вторым домом", а теперь получает от украинцев "на орехи".

49-летний рупор Кремля цинично использует Threads от Meta, де-факто заблокированную в России с момента ее запуска в июле 2023 года. На днях украинский пользователь sydor_enko01 ответил креативно на очередное сообщение Баскова в соцсети.

Доброй ночи, Тредчане! Встречаемся завтра среди веток 🤪😃 путинист Николай Басков

С юмором украинец ответил, что хотел бы видеть, как любимец Путина висит на одной из веток. Напомним, что поскольку сервис Threads интегрирован с Instagram, который признан в РФ "экстремистским" и запрещен, доступ к Threads без VPN невозможен, а российские власти рассматривают его как "оружие информационной войны". Однако Баскову, очевидно, все равно на это.

"Хочу видеть ветку, на которой ты висишь 😍"

А еще один из украинских пользователей с ником a_whatislav вообще удивился, что российский исполнитель еще жив.

Что Басков говорит о войне в Украине

Николай Басков — один из самых ярких пропагандистов российской эстрады и откровенный сторонник политики Кремля, публично поддерживающий военную агрессию России против Украины. До 2022 года он имел звание Народного артиста Украины, однако после начала полномасштабного вторжения он был лишен этой награды.

Артист неоднократно выражал поддержку войне и даже заявлял о готовности выплачивать денежное вознаграждение за уничтожение украинской военной техники. Ранее мы писали, что Басков имеет украинские корни.