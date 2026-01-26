"Повірте, Зеленський пробував": в Раді розповіли, кого ще хотіли долучити до переговорів з РФ

Напружена дипломатична робота триває, але деякі країни бачать свій інтерес у підтримці Кремля

Україна намагається заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн, щоб зупинити війну в результаті переговорів. Президент України Володимир Зеленський пробував змінити позицію Китаю, який негласно підтримує Росія, але успіху не мав.

Що треба знати:

Пекін підтримує Росію у її війні проти України та робитиме це й надалі

Китай впевнений, що в його інтересах — не допустити, щоб РФ програла війну

Китай постачає Росії техніку, яку та використовує для війни

Про це та інші важливі питання "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко: "У людини в голові вавка про вибори": Богдан Яременко про кінець війни, Трампа і Зеленського

Він пояснив, що політичне завдання Китаю – не допустити поразки Росії у війні. Китай допомагає РФ, підтримуючи її економічно і буде й надалі підтримувати Росію на плаву.

Звідки беруться ці тисячі знищеної російської техніки: траки, автоцистерни тощо. Росія це все не виробляє в таких кількостях. Все це Китай без будь-яких обмежень постачає Російській Федерації. Це союзники, оскільки вони розглядають цю війну, як війну між Росією і НАТО, Заходом. І тому Китай бачить свій інтерес у тому, щоб не допустити перемоги США, Європи і Заходу Богдан Яременко

Богдан Яременко

На думку нардепа, Україна не має жодного шансу переломити позицію Китаю на свою користь. Пекін сформував свою позицію і бачить свій інтерес у тому, щоб РФ не програла.

Ні, немає (шансів переконати Пекін змінити позицію, — ред.) Китай давно усвідомив свої національні інтереси і ми не можемо переконати їх у тому, що те, що відбувається в Україні, Китай розуміє неправильно. Вони розуміють так, як розуміють, і своє бачення ми їм не нав'яжемо в жодному випадку. Повірте, президент пробував [налагодити діалог з КНР], — впевнений дипломат

Деякі аналітики вважають, що "загравання" президента США Дональда Трампа з главою Росії Володимиром Путіним мають на меті відірвати РФ від Китаю. Проте для України це нічого не змінює, впевнений Яременко.

Спроба сподобатися марсіанам, ще комусь… А нам що з того? Трамп не вважає Путіна ворогом і не хоче ніякого загострення у відносинах з Росією. От що важливо! Мені невідомі справжні причини такої любові Трампа до Путіна, але все це виливається в те, що ми не отримуємо такої підтримки, яку отримували при попередній адміністрації, — резюмував нардеп

Як повідомляв "Телеграф", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зробив ряд заяв щодо тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, російська сторона наполягає, щоб деякі пункти переговорів не виносилися на окреме обговорення, а розглядалися тільки в комплексі в рамках всього переговорного процесу. Може йтися про гарантії безпеки України.