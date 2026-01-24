У Путина есть только два варианта: Портников о первых итогах переговоров в Абу-Даби

Россияне покажут свое отношение к переговорам в Абу-Даби уже скоро

В субботу, 24 января, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел второй этап трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и РФ. Однако конкретных результатов пока не видно.

Главной новостью является сам формат переговоров. Об этом в своем видео рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

"Именно к такому формату с первых дней своего президентства тяжел Дональд Трамп. Суть заключается в том, что американцы являются не просто посредниками между враждующими стронами, а находятся за столом и могут непосредственно наблюдать, как происходит реальный переговорный процесс", — сказал Портников.

По словам журналиста, относительно результатов таких переговоров, сейчас есть много недоговоренностей. В частности, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, относительно "необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдения реальной безопасности", он отметил, что достаточно важно то, кто именно соглашается на такой мониторинг — только Украина, или Россия тоже.

"Пока мы не знаем, какая реакция РФ на такие предложения. Возможно, через несколько дней, когда делегации вернутся в свои столицы и обсудят результаты переговоров, у нас будет больше информации, с соответствующими комментариями", — предположил Портников.

Он подчеркнул, что с американской стороны пока никаких сообщений не было, но это может объясняться цейнтнотом, в котором находятся американские переговорщики. Ведь после переговоров в Абу-Даби Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Израиль.

"Это также является тяжелой ситуацией, когда вместе с решением сложных вопросов российско-украинской войны они должны обсуждать и непростые вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке", — отметил Портников.

Он добавил, что вокруг переговоров в Абу-Даби можно ожидать немало слухов. Поскольку и украинская, и российская делегации отмечали, что этот этап переговоров завершился "не столь плохо и есть определенные результаты".

"Но, какие результаты? Ведь сегодня ночью, когда делегации готовились к очередному раунду переговоров, РФ снова ударила дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины", — подчеркнул Портников.

По его словам, важнейшим вопросом в свете этих переговоров является цена мира. А также то, насколько серьезными могут быть гарантии безопасности от Российской Федерации.

"Еще вчера вечером журналисты говорили о том, что переговоры застряли на территориальном вопросе. Россия продолжает настаивать на выводе украинских войск с неоккупированных территорий Донецкой области, а на территориях Запорожской и Херсонской областей просто "заморозить" конфликт и таким образом не отказаться от своих претензий на части областей, которые контролируются легитимным украинским правительством", — подчеркнул Портников.

Он добавил, что сейчас об этих вопросах речь не идет. Однако, по его словам, можно ожидать, что через несколько часов может появиться какая-нибудь новая информация, связанная с комментариями из Кремля или от представителей переговорных делегаций.

"Комментарии со стороны США могут появиться в скором времени, если они не будут слишком контрастировать с оценкой украинских или российских источников. Мы с понимаем, что россияне контролируют вытоки информации тщательнее украинцев или американцев. Если официальные СМИ РФ дадут информацию, что переговоры закончились неплохо, это будет означать, что, по крайней мере, на продолжение этого переговорного процесса в Кремле настроены. Отсюда вытекает самый важный вопрос, они настроены для того, чтобы достичь какого-то реального результата в течение следующих недель или месяцев, или для того, чтобы продолжать тактику Путина относительно затягивания времени, чтобы не провоцировать Трампа. Или Путин начал осознавать, что возможностей для такой затяжки, без возможности получить усиление давления со стороны Запада, в том числе США, у него уже нет.Все это мы увидим уже в скором времени", — резюмировал Портников.

