"Никто не хочет рисковать": командир РДК назвал главную угрозу от хода переговоров

Путин в переговорах преследует одну цель

Различные высказывания о приближении мира в Украине несут достаточно негативное влияние на фронт. Так как военные не хотят погибнуть условно за день до завершения войны.

Об этом рассказывает Денис Капустин на псевдо White Rex, командир РДК в интервью Наталье Мосейчук. По его словам, сейчас мир и политическая ситуация быстро меняются.

Что нужно знать:

Приближение мира, безусловно, положительные новости, но фактически они отрицательно влияют на военных

Переговоры с Россией сейчас — попытка Кремля тянуть время

Путину нужно продвижение на фронте не только для обмена территориями

Как говорит Капустин, он следит за политическими новостями, но как человек, причастный к фронту, видит их влияние на военных. Постоянные разговоры, что вот-вот и будет мир, весной или летом, оказывают негативное влияние.

"Ибо никто не хочет условно умереть за 24 часа до мира. Никто не хочет рисковать жизнью в последний день войны. Это логично, это понятно, ведь не дожить 24 часа до подписания какого-то перемирия — это трагично", — говорит командир РДК.

По его словам, такие мысли удручают военных, они их демотивируют. Конечно, новости о приближении оказывают положительное влияние на гражданских, но на фронте бойцы устали от этих разговоров. Ведь уже почти год только и слышно, что война вот-вот закончится. А по факту одни переговоры, другие и тд.

Капустин говорит: "Мы делаем нашу военную работу, мы делаем нашу политическую работу, мы делаем нашу медийную работу, а там пусть будет как будет".

Что касается того, действительно ли возможны договоренности с главой России Владимиром Путиным, White Rex отмечает, что все разговоры Кремля о мире, переговоры — попытка тянуть время. Путин пытается захватить как можно больше территории, хотя удается это огромными жертвами и мизерными продвижениями. Эти продвижения — хоть что-то, на чем Кремль может базировать свои территориальные претензии.

Напомним, что в декабре сообщили, что Капустин якобы погиб. Однако оказалось, что это была часть комплексной спецоперации разведки Минобороны Украины. ГУР фактически оставил в дураках Кремль и еще заработало на этом 500 тысяч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли весной Россия и Путин будут готовы к настоящему диалогу о завершении войны.