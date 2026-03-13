Укр

Начинал с мемов и новостей о Днепре: как Лачен стал популярным блогером и что о нем известно (фото)

Катерина Любимова
Игорь Лаченков Новость обновлена 13 марта 2026, 09:16
Игорь Лаченков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Развитием своих Telegram-каналов Лачен занялся в 2019 году

Блогер Игорь Лаченков, который публично поссорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, является владельцем Telegram-канала "Лачен пишет". С начала войны он превратил свой канал в платформу, за которой сейчас следят более 1,5 миллиона человек.

"Телеграф" решил выяснить, как Игорь Лаченков стал популярным и с чего начинал свой путь. Мы узнали некоторые факты.

Кто такой Игорь Лаченков и как стал блогером

Игорь Лаченков — украинский блогер и инфлюэнсер, которого многие знают как автора Telegram-канала "Лачен пишет". Его имя ассоциируется с оперативными новостями о войне и волонтерскими сборами на поддержку ВСУ.

Игорь Лаченков родился 14 июня 1999 года в Днепре. Отец Игоря работает юристом, а мать — судьей. Учился будущий блогер в школе №23, после чего поступил в Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, где получил степень бакалавра по специальности "Юстиция и право". Позже он начал обучение в Харьковском национальном университете им. Каразина на экономическом направлении, однако этот вуз так и не окончил.

Игорь Лаченков в молодости
Игорь Лаченков родом из Днепра, Фото: lachen_tyt

Свои первые шаги в Telegram Лаченков начал делать в 2019 году. Тогда появился канал ProDnipro, где публиковались новости Днепра для местной аудитории. Позже он запустил юмористический проект "Бро скинул мем", который быстро стал популярным и собрал около 150 тысяч подписчиков.

Игорь Лаченков
Игорь Лаченков (слева) начинал блогерство с мемов, Фото: lachen_tyt

Сам блогер рассказывал, что вложил около 1500 долларов в рекламу и активно продвигал контент через свои страницы в Twitter и Instagram, где уже имел десятки тысяч подписчиков.

10 января 2022 года появился канал "Лачен пишет", который развивался постепенно, но после начала полномасштабной войны начал стремительно набирать аудиторию.

Лачен, что о нем известно
Лачен поддерживает сборы для ВСУ,Фото: lachen_tyt

Первая аудитория пришла из моего Instagram, где у меня было 70-80 тисяч подписчиков, через мой Twitter. В юмористическом канале "Бро скинул мем" было 150,000 человек, поэтому в "Лачен пишет" в первые дни появилось где-то 10,000 подписчиков

Игорь Лаченков

Позже блогер начал активно закупать рекламу на других ресурсах, и уже к 20 февраля 2022 года на канал подписалось около 50 тысяч человек.

Широкую известность Лаченков получил благодаря участию в крупных волонтерских сборах. Летом 2022 года вместе с волонтером Сергей Притула он инициировал проект "Народный Байрактар". Украинцам тогда за трое суток удалось собрать около 600 миллионов гривен. В итоге компания Baykar передала Украине беспилотники бесплатно, а собранные средства направили на покупку спутника для нужд ВСУ.

Сергей Притула и Лачен
Сергей Притула и Лачен, Фото: lachen_tyt

Позже был запущен другой проект под названием "Ловец шахедов". С помощью аудитории своего канала Лаченков собрал около 100 миллионов гривен. Кроме того, блогер регулярно участвует и в других сборах.

В 2022 году Лаченков попал в рейтинг Forbes Украина "30 до 30: лица будущего". В декабре того же года его пригласили в Европейский парламент на церемонию вручения премии Сахарова украинскому народу.

Игорь Лаченков, как стал известным
Лаченков в Европейском парламенте, Фото: lachen_tyt

В начале 2023 года Игорь получил медаль "За содействие военной разведке" II степени от экс-главы украинской разведки Кирилла Буданова. В 2024 году журнал "Фокус" включил его в десятку самых влиятельных украинцев.

Кирилл Буданов и Игорь Лаченков
Лачен в 2023 году получил медаль от Буданова, Фото: lachen_tyt

Сейчас Игорь Лаченков является советником "Офиса простых решений", а также развивает собственный мерч Ne Lachen. За его Telegram-каналом следят более 1,5 миллиона человек, а за страницей в Instagram — почти 700 тысяч.

Telegram-канал "Лачен пишет"
На "Лачен пишет" подписано более 1,5 миллиона человек

