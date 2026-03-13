Начинал с мемов и новостей о Днепре: как Лачен стал популярным блогером и что о нем известно (фото)

Развитием своих Telegram-каналов Лачен занялся в 2019 году

Блогер Игорь Лаченков, который публично поссорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, является владельцем Telegram-канала "Лачен пишет". С начала войны он превратил свой канал в платформу, за которой сейчас следят более 1,5 миллиона человек.

"Телеграф" решил выяснить, как Игорь Лаченков стал популярным и с чего начинал свой путь. Мы узнали некоторые факты.

Кто такой Игорь Лаченков и как стал блогером

Игорь Лаченков — украинский блогер и инфлюэнсер, которого многие знают как автора Telegram-канала "Лачен пишет". Его имя ассоциируется с оперативными новостями о войне и волонтерскими сборами на поддержку ВСУ.

Игорь Лаченков родился 14 июня 1999 года в Днепре. Отец Игоря работает юристом, а мать — судьей. Учился будущий блогер в школе №23, после чего поступил в Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, где получил степень бакалавра по специальности "Юстиция и право". Позже он начал обучение в Харьковском национальном университете им. Каразина на экономическом направлении, однако этот вуз так и не окончил.

Игорь Лаченков родом из Днепра, Фото: lachen_tyt

Свои первые шаги в Telegram Лаченков начал делать в 2019 году. Тогда появился канал ProDnipro, где публиковались новости Днепра для местной аудитории. Позже он запустил юмористический проект "Бро скинул мем", который быстро стал популярным и собрал около 150 тысяч подписчиков.

Игорь Лаченков (слева) начинал блогерство с мемов, Фото: lachen_tyt

Сам блогер рассказывал, что вложил около 1500 долларов в рекламу и активно продвигал контент через свои страницы в Twitter и Instagram, где уже имел десятки тысяч подписчиков.

10 января 2022 года появился канал "Лачен пишет", который развивался постепенно, но после начала полномасштабной войны начал стремительно набирать аудиторию.

Лачен поддерживает сборы для ВСУ,Фото: lachen_tyt

Первая аудитория пришла из моего Instagram, где у меня было 70-80 тисяч подписчиков, через мой Twitter. В юмористическом канале "Бро скинул мем" было 150,000 человек, поэтому в "Лачен пишет" в первые дни появилось где-то 10,000 подписчиков Игорь Лаченков

Позже блогер начал активно закупать рекламу на других ресурсах, и уже к 20 февраля 2022 года на канал подписалось около 50 тысяч человек.

Широкую известность Лаченков получил благодаря участию в крупных волонтерских сборах. Летом 2022 года вместе с волонтером Сергей Притула он инициировал проект "Народный Байрактар". Украинцам тогда за трое суток удалось собрать около 600 миллионов гривен. В итоге компания Baykar передала Украине беспилотники бесплатно, а собранные средства направили на покупку спутника для нужд ВСУ.

Сергей Притула и Лачен, Фото: lachen_tyt

Позже был запущен другой проект под названием "Ловец шахедов". С помощью аудитории своего канала Лаченков собрал около 100 миллионов гривен. Кроме того, блогер регулярно участвует и в других сборах.

В 2022 году Лаченков попал в рейтинг Forbes Украина "30 до 30: лица будущего". В декабре того же года его пригласили в Европейский парламент на церемонию вручения премии Сахарова украинскому народу.

Лаченков в Европейском парламенте, Фото: lachen_tyt

В начале 2023 года Игорь получил медаль "За содействие военной разведке" II степени от экс-главы украинской разведки Кирилла Буданова. В 2024 году журнал "Фокус" включил его в десятку самых влиятельных украинцев.

Лачен в 2023 году получил медаль от Буданова, Фото: lachen_tyt

Сейчас Игорь Лаченков является советником "Офиса простых решений", а также развивает собственный мерч Ne Lachen. За его Telegram-каналом следят более 1,5 миллиона человек, а за страницей в Instagram — почти 700 тысяч.

На "Лачен пишет" подписано более 1,5 миллиона человек

