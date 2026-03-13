Для Филатова и Лачена выбрали идеальное место для "стрелки": шутка из сети (фото)

Украинцы уже начали клепать мемы

Мэр Днепра Филатов и блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен) продолжают публичную склоку. Первый предлагает встречу в Днепре, а второй – в Киеве. В сети предложили нейтральный вариант для их "рандеву".

Шутливую идею подал в Threads основатель и владелец сети Telegram-каналов "Труха" Максим Лавриненко. Он предложил Филатову и Лаченкову встретиться в кафе-кондитерской Namelaka (Намелака).

Открытие нового заведения Namelaka вызвало ажиотаж

Недавно сеть открыла новое заведение в центре столицы. Это произвело фурор — чтобы попасть в кондитерскую, люди ждали в очереди по 2,5 часа. Те, кто отстоял очередь и побывал в кафе, писали, что это стоило ожидания.

В сети же разгорелись споры об открытии нового заведения Namelaka. Больше всего критики вызвал дизайн. Он очень контрастирует с многоэтажкой, построенной в 1969 году, где открыли кафе.

Очередь в Namelaka

В интерьере использовано пять видов натурального розового мрамора без имитации или окрашивания. Атмосферу дополняет библиотека украинских сказок и розовый рояль.

Интерьер кафе выполнен в розовых тонах

Как в сети реагируют на предложение провести встречу Филатова с Лаченом в Намелаке

Пользователи иронизируют, что пока оппоненты отстоят очередь, успеют помириться. Также в шутку предлагают взять в аренду ринг, устроить бой — молодость против опыта и продавать билеты за донат. Один из комментаторов отмечает, что Филатову и Лачену стоило бы "встретиться у психиатра".

У психиатра им бы встретиться

Пока три часа в очереди постоят — уже подружатся

Нейтральная – это где-то в Полтаве в галушечной

Я предлагаю взять в аренду ринг. Молодость против опыта. И продавать билеты за донат

Кроме того, ситуация уже породила мемы. Собрали самые яркие из них.

Почему ругаются Филатов и Лаченков

Оба участника спора не подбирают слов и перешли все границы. Лаченков и Филатов из Днепра, потому, возможно, знают друг о друге чуть больше.

Это не первая ссора между ними, но новый толчок она получила после интервью Филатова "УП". В нем он критически высказался в сторону Лачена, тот ответил в Telegram. Дальше началась отвратительная публичная перепалка — с оскорблениями, матом, попытками унизить оппонента.

После нескольких взаимных "киданий" публикациями Филатов предложил Лаченкову встретиться в Днепре. Он пригласил его к себе в кабинет 16 марта. Блогер заявил, что готов встретиться, но в Киеве.

Филатов ответил, что будет ждать его в Днепре. Лачен заявил, что встреча должна пройти в Киеве, причем уже 13 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Лачен стал популярным блоггером и что о нем известно. Он начинал с мемов и новостей о Днепре.