Правый берег Киева с отоплением, а левый – нет. Почему так случилось

После ночной атаки 12 февраля часть столицы осталась без света и тепла

В Киеве долгое время сохраняется сложная ситуация с отоплением. Многие украинцы не понимают, почему на правом берегу тепло есть, а левый — мерзнет и имеет жесткие отключение света.

Ответ дал Сергей Макогон, экс-председатель "Оператора ГТС Украины", в материале "Телеграфа": Ремонт ТЭЦ не спасет. Эксперт объяснил, как обеспечить киевлян отоплением.

Что нужно знать:

Левый и правый берег столицы отапливается не одной централизованной ТЭЦ

Ситуация со светом влияет на работу теплосети, особенно если есть экстренные или аварийные отключения

Левый берег Киева ночью 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

По словам Макогона, то, что у Киева есть децентрализованная система отопления — это правильное направление. Ведь сейчас не вся столица без тепла, а лишь некоторые районы, преимущественно на левом берегу.

Таким образом, правый берег города обеспечен теплом, так как отапливается не одной централизованной ТЭЦ, а сотней небольших теплоэлектроцентралей, расположенных по всему району. На левом ситуация сложнее, ведь там есть значительные разрушения электроцентралей, что видно и по отключению света.

По мнению эксперта, следует активно работать над распределением производства тепла и электроэнергии на левом берегу города. Это поможет в будущем избежать масштабных отключений тепла и света.

Заметим, что 12 февраля после атаки России на столицу левый берег отчасти остался без света и отопления. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядел Киев ночью.

Добавим, что к левому берегу столицы относятся три основных района: Дарницкий, Днепровский и Деснянский. К правому – Шевченковский, Печерский, Подольский, Оболонский, Соломенский, Святошинский и Голосеевский.

Правый и левый берега Киева на карте

