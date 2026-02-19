Не спешите выплачивать долг: как обжаловать платежку за коммуналку, если не было отопления

Обжаловать неправомерно начисленные суммы в платежке можно в судебном порядке

Из-за российских атак по критической инфраструктуре украинцы на протяжении зимы часто оставались без отопления. Но есть много случаев, когда поставщик требует плату за период, когда услуга не предоставлялась.

В таком случае потребитель имеет право требовать перерасчетов платежей и отмены долга. Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Киевляне, которые мерзли без отопления, перечислят платежки. Куда жаловаться, если этого не сделали

Что нужно знать:

Потребитель не обязан оплачивать коммунальные услуги, если фактически их не получал

Поставщик услуги должен учитывать в платежке период, когда отопления не было

Если перерасчет не произведут, тогда необходимо обращаться в суд

Порядок действий

В случае, если вы получили платежку, в которой начислен счет за отопление, которое фактически не предоставлялось, нужно действовать последовательно. В первую очередь, необходимо зафиксировать это документально.

"Что должен делать гражданин? Во-первых, если придет такой счет — написать претензию, в которой указать, что услуга не предоставлялась. Прошу перечислить и отменить начисленные суммы. Если коммунальщики потребуют оплату, пусть они сами идут в суд", — пояснил Чудовский.

Игорь Чудовский

Обжалование долга

В то же время долг, начисленный поставщиком, никуда не денется. Он будет накапливаться.

"Долг будет расти за те месяцы, когда услуги предоставлялись. Но если коммунальщики не пойдут в суд, а долг накапливается, тогда есть право на отмену этого долга. Идти в суд нужно будет уже потребителю, который оспаривает начисление стоимости услуги, которой не было", — отметил Чудовский.

Алгоритм действий, если отопление отсутствует или некачественное. Инфографика Телеграф

Буква закона: оплата только за фактически полученную услугу

Согласно законодательству Украины, если услуга не предоставлена, предоставлена не полностью или предоставлена некачественно, потребитель имеет право на перерасчет платежки. С 2026 года правительство акцентирует внимание на механизме автоматического уменьшения счетов в случае непредоставления или предоставления некачественных коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому можно не платить за свет, газ и отопление в 2026 году. Это несколько категорий граждан, у которых есть определенные основания для этого.