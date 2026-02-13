Не будет до следующей зимы? Эксперт назвала главную проблему с восстановлением отопления в Киеве

Кое-где тепло в этом отопительном сезоне уже не появится

Главная проблема с восстановлением теплоснабжения в Киеве – нехватка кадров и дефицит материалов для ремонта энергообъектов. Из-за российских ударов система получила существенные повреждения.

Что нужно знать:

Самые большие проблемы с отоплением на левом берегу Киева

Не везде есть возможность вернуть тепло до конца этого отопительного сезона

Также ситуацию могут осложнить новые российские удары

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Кристина Ненно: Трубы не самое страшное: какую опасность скрывают стены киевских квартир после холодов

Над возобновлением отопления работают круглосуточно. Там, где можно подать тепло в дома в кратчайшие сроки, делают все возможное. Как результат, мы видим Троещину, где частично восстановили теплоснабжение, – отметила она

По словам эксперта, техническая возможность вернуть отопление до конца сезона существует не для всех домов. До апреля может появиться тепло в домах, где не пострадали внутренние и внешние сети.

Но есть районы, где теплотрассы разрушены настолько, что нуждаются в полной замене. Там отопление не заработает до следующей зимы, — прогнозирует Ненно.

Она добавила, что нельзя исключать и новых обстрелов еще в этом отопительном сезоне. Их последствия могут внести значительные коррективы, как для левого берега столицы, так и для правого.

Напомним, ранее Сергей Макогон, экс-председатель "Оператора ГТС Украины" объяснил "Телеграфу", почему правый берег Киева с отоплением, а левый — нет.