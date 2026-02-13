Квартиры без отопления скрывают опасность. Какие последствия проявятся уже весной

Самостоятельно от них почти не избавиться

В квартирах без отопления может возникнуть серьезная проблема – грибок. Увидеть, где он возник и насколько разросся можно только через два месяца. Сейчас из-за холода масштабов проблемы не видно, а как квартира прогреется — плесень проявит себя.

Что нужно знать:

В холодных квартирах при температуре +2–3°C грибок образуется неизбежно

Самостоятельные средства борьбы малоэффективны – нужна профессиональная обработка

Компенсацию за такие последствия отсутствия отопления получить очень сложно

Об этом "Телеграф" рассказал в материале "Трубы не самое страшное: какую опасность скрывают стены киевских квартир после холодов". Эксперт из жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно объяснила, что при температуре +2-3 градуса образование грибка — процесс неизбежный, а избавиться от него почти невозможно.

Эксперт лично столкнулась с этой проблемой. Самостоятельно его вывести не удалось, а у тех, кто жил в квартире, начались проблемы с носоглоткой. "Все советы в интернете по типу "помазал – грибок исчез" – это иллюзия. Исключительно профессиональные организации могут справиться с проблемой", – отмечает Ненно.

Грибок может прятаться за плиткой/ Фото: Pexels

Такая обработка – ценное удовольствие, ее проводят в химзащитных костюмах, а жильцам нужно на несколько недель искать другое жилье. Но грибок может вернуться уже следующей зимой.

В случае если отопления не будет, профессиональная обработка не убережет от того, что грибок снова поселится в квартире. Но разбираться с проблемой придется за свой счет — компенсацию от управляющей компании получить почти невозможно. Основная проблема — сложно доказать, что грибок возник из-за отсутствия отопления, а также законодательство не предусматривает таких случаев.

Плесня часто образуется в углах комнат/ Фото: himanaliz.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отопление в Киеве может не появиться до следующего отопительного сезона. При этом если поставщик не учел отсутствие отопления в платежках, пользователь может просить о перерасчете.