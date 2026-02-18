Чтобы зубы не цокотели: лайфхаки, как быстро согреться во время отключений

Эти советы помогут быстро согреться, если в доме отключили отопление

Зима в этом году стала настоящим испытанием для украинцев, особенно учитывая российские обстрелы. Если в вашем доме отключили отопление, есть способы, как быстро согреться и помочь себе не замерзнуть в холодной квартире.

"Телеграф" рассказывает о простых способах быстро согреться, если в доме стало холодно.

Лайфхаки для быстрого согревания

Грелка — это база

Если у вас есть грелка и возможность нагреть воду, — это отличная новость. Это базовая вещь, которая быстро поможет согреться. Прекрасно, если вы подготовились и купили грелку на аккумуляторе. Если же грелки нет, на помощь придут пластиковые бутылки с горячей водой. Они долго удерживают температуру и способны эффективно согревать.

Также можно сделать грелку из риса или соли — их нужно прогреть на сковородке и насыпать в носок. Такая грелка тоже поможет не замерзнуть.

Движение — как внутренний "генератор"

Движение — это не только жизнь, но и способ согреться. Сделайте легкую разминку или зарядку, это быстро вас согреет. Если же вы дрожите от холода под одеялом, можно напрягать и расслаблять мышцы пресса, ягодиц и ног. Это разгоняет кровь без активного потоотделения.

К слову, двигайтесь так, чтобы не потеть, так как влажная одежда быстро станет "ледяным компрессом" и вас снова начнет морозить. Также для согревания можно использовать дыхательную гимнастику. Нужно делать глубокие вдохи носом и медленные выдохи.

Еда и напитки

Чтобы поддерживать правильную температуру, телу нужно топливо, то есть еда и питье, пишет Food to Live. Отличным решением станут сложные углеводы и жиры в виде овсянки, риса, цельнозернового хлеба или кусочка сала. Все это высококалорийное топливо, которое "горит" медленно, согревая вас изнутри часами.

Также полезными будут травяные чаи и горячие морсы с добавлением корицы, имбиря или черного перца. А вот с кофе и алкоголем экспериментировать не стоит. Они не только не согреют, но и создадут обратный эффект и вы будете мерзнуть еще больше.

