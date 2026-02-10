Отопления нет, а счет за тепло пришел: что делать жителям Киева и других городов (инструкция)

Как доказать, что услугу не оказывали

Несмотря на отсутствие отопления, некоторым украинцам продолжают поступать полные счета за коммунальные услуги.

Адвокат Игорь Чудовский объяснил простыми словами, куда идти, что писать и почему молчать не стоит.

Почему счета приходят за услуги, которых не было

Коммунальные предприятия в отдельных случаях выставляют счета без учета перерывов в снабжении. Часть потребителей получает платежи на те же суммы, что и в период, когда отопление работало без перебоев. Часть из них платит, не зная о возможности обжаловать суммы в платежках.

Адвокат Игорь Чудовский объясняет: "Что должны сделать правительство и коммунальные предприятия и органы местного самоуправления? Не начислять те услуги, которые они, согласно договорам, не поставляют. Это именно газ, вода, тепло", — отмечает юрист.

Он добавляет: сейчас самая большая проблема — электроэнергия, выбитая российскими ударами. Но вопрос касается всех коммунальных услуг.

Что делать, когда вам прислали счет за отопление, которое не предоставляли: ответ адвоката

Игорь Чудовский

Вы получили платежку за отопление, которое не видели. Что дальше? Адвокат Игорь Чудовский советует действовать последовательно. "Что должен делать гражданин? Во-первых, если придет такой счет ему – написать претензию, в которой конкретно написать, что услуга не поставлялась. Прошу перечислить и не начислять мне эти суммы", – объясняет он.

Первый шаг – написать официальную претензию. В ней нужно указать: услуга не предоставлялась, требуете перерасчета и отмены начислений. Чудовский отмечает: если коммунальщики потребуют оплату, пусть они сами идут в суд.

А что с долгом? Будет ли он скапливаться? Да, долг будет расти за те месяцы, когда услуги предоставлялись. "Но если коммунальщики не пойдут в суд, а долг накапливается, тогда есть право на его отмену этого долга. Идти в суд нужно будет уже потребителю, который оспаривает начисление стоимости услуги, которой не было", — добавляет Чудовский.

ОСМД и генераторы: когда придется платить больше из-за дополнительных расходов

Отдельная ситуация – дома из ОСМД. Здесь помимо обычных коммунальных начислений есть уставные платежи на содержание дома. Адвокат Игорь Чудовский советует совладельцам разобраться, за что они платят. "Там, кроме тех начислений, есть уставные отношения, где есть общие платежи на содержание домов. И если совладельцы понимают, они должны разобраться, за что именно входит в содержание", — объясняет он.

Пример: ОСМД купило генератор, чтобы поддерживать работу дома во время блекаутов. Генератор питает лифт, насосы, дает электричество или даже тепло. Это отдельные расходы, не входящие в обычные коммунальные счета.

Совладельцы видят: суммы в платежках выросли. Тариф стал выше, потому что отопление из-за генератора стоит дороже. В такой ситуации речь идет о дополнительных расходах. Без генератора возможна разморозка систем, замерзание труб. "Здесь и уже люди должны понимать, что нужно профинансировать", — отмечает Чудовский.

Главное правило: оплата только за фактически полученную услугу надлежащего качества

Украинское законодательство предусматривает: если услугу не предоставили, предоставили не полностью или она была плохого качества, потребитель имеет право на перерасчет. Это закреплено в правительственном постановлении о перерасчете коммунальных услуг и правилах предоставления отдельных услуг. С 2026 года правительство акцентирует внимание на механизме автоматического уменьшения счетов в случае непредоставления или некачественности услуг – тепла, воды и других.

Что можно оспорить во время блекаутов? Электроэнергия: за киловатт-час потребитель обычно не переплачивает, потому что счетчик не накрутит то, чего не было потреблено. Но есть другой механизм: можно потребовать компенсацию за нарушение стандартов качества или сроков восстановления электроснабжения. Это основывается на стандартах качества и правилах розничного рынка.

Практически это выглядит так: если были длительные отключения или нарушения стандартов, потребитель представляет обращение оператору системы или поставщику за процедурой розничного рынка. Просит применить компенсацию по стандартам качества.

Как не заплатить за холодные батареи

Что делать, если отопления нет или оно некачественное

Отопление – услуга, по которой чаще всего возникают переплаты. Для теплоснабжения действуют правила услуги по снабжению тепловой энергией и типовыми договорами. Они предусматривают обязанность предоставлятеля соблюдать режим и качество и дают потребителю инструменты для фиксации нарушений и перерасчета.

Если у вас нет отопления или оно некачественно, есть алгоритм действий.

Шаг первый: зафиксируйте факт неоказания услуги или ее плохого качества. Сделайте фото или видео термометра в квартире. Если у вас есть персональный тепловой счетчик, зафиксируйте его характеристики. Записывайте часы отключения – с официальных каналов или сообщений от оператора системы распределения. Обратитесь в аварийную службу или диспетчерскую, запишите номер заявки, время, фамилию оператора.

Шаг второй: оформите акт-претензию, если нет пересчета автоматически. Классический процесс по жилищно-коммунальным услугам: акт-претензия плюс письменное требование перерасчета. Порядок подачи претензии опирается на закон "О жилищно-коммунальных услугах" и подзаконные процедуры. Вы приглашаете представителя исполнителя услуги для составления акта. Если он не появляется, совершаете акт по процедуре самостоятельно. На основании акта требуется перерасчет.

Шаг третий: представьте требование о перерасчете. В заявлении укажите адрес, лицевой счет, период непредоставления или некачественности услуги с датой и временем, ссылку на обязанность перерасчета за этот период. Требуйте произвести перерасчет и отобразить его в следующей платежке или вернуть переплату. Нормативная база для коммунальных перерасчетов по спорам — постановление Кабинета Министров №127 от 06.02.2024.

Шаг четвертый: если не реагируют – жалоба или спор. Для электроэнергии механизмы обращений и жалоб определяют правила розничного рынка. Параллельно – требование компенсации по стандартам качества. Для тепла — жалоба на исполнителя, требование проверки качества услуги по правилам теплоснабжения, далее спор по перерасчету по процедуре, определенной постановлением КМУ №127.

Полный отказ от оплаты: почему это может создать дополнительные проблемы

Есть практический нюанс. Даже когда услугу оказывали частично, юристы советуют оплатить бесспорную часть, а спорную обжаловать из-за перерасчета или компенсации. Это уменьшает риск возникновения долга, пени, претензий.

Адвокат Игорь Чудовский заключает: если услугу не поставляли, а за нее требуют деньги, нужно переходить к гражданско-правовым отношениям и обращаться в суд.

Если начисление подтверждается и оно выросло из-за форс-мажорных обстоятельств (например, генератор в вашем ОСМД), следует понимать ситуацию.

Краткая инструкция: что делать прямо сейчас. Нет услуги или она некачественная — фиксируйте факт и требуйте перерасчета через акт-претензию и заявление. Потребитель имеет право платить только за то, что реально получил и только надлежащего качества.

