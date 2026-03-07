Mavic замінять українським "Славіком"? Що відомо про новий дрон України

Час польоту нового БПЛА сягатиме двох годин

В Україні з'явиться аналог відомого розвідувального дрона DJI Mavic. Компанія "Вирій" вже розповіла про розробку БПЛА "Славік".

Як зазначив директор компанії Олексій Бабенко під час стріму "Мілітарному", наразі дрон вже літає та виконує майже усі потрібні функції. До кінця березня розпочнуться бойові випробування "Славіка" (SLAVIK).

За словами Бабенка, цей дрон схожий на DJI Mavic, адже має подібне програмне забезпечення та стабілізацію камери. Публічна презентація та серійне виробництво "Славіка" відбудуться після вдалих бойових випробувань.

Попри схожість з Mavic, цей БПЛА планують оснастити пультом управління, як у китайського дрона, інтерфейсом для простого переходу військових на новий апарат. Буде встановлено орієнтування за маяками, аби дрон не втрачав зв'язку під час роботи РЕБ. У Mavic така функція відсутня.

Окрім того, наступні модифікації отримають можливість захоплення та супроводження цілі. Управління "Славіком" стане легшим. Вартість денної версії — $4000–4500, а тепловізорної на $500–1000 дорожче.

"Поки виходити десь 1,5 години (час польоту "Славіка" - ред.), але ми ще нічого не оптимізували, тому, я думаю, вийде 2 години. А 2 години польоту — це приблизно вчетверо більше, ніж час польоту Mavic", — пояснив Бабенко.

На дроні також передбачені планки для кріплення корисного навантаження, зокрема скидів та ретранслятора. Дальність зв'язку апарату тестували на 50 км у полігонних умовах, а на фронті — до 30 км.

Що відомо про Mavic

DJI Mavic — це серія квадрокоптерів від компанії DJI, створених для професійної аерофото- та відеозйомки, розвідки та моніторингу. Моделі, такі як Mavic 3 (та його версії Pro, Enterprise, Thermal), пропонують час польоту до 46 хвилин, мають камери Hasselblad та всеспрямовані сенсори перешкод.

Дрон DJI Mavic. Фото: відкриті джерела

В Україні ці дрони використовують як розвідувальну техніку на фронті, зокрема для спостереження, коригування артилерії та скидання боєприпасів. Однак разі країна планує налагодити виробництво вітчизняних дронів з кращими характеристиками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американці видали український дрон-перехоплювач за власні технології.