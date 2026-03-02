"Україно, закрий небо над НАТО": заява Британії щодо "Шахедів" викликала меми та жарти

За перші два дні війни Іран використав понад 350 дронів

Велика Британія залучить українських експертів для допомоги країнам Перської затоки ефективніше збивати безпілотники, якими їх атакує Іран. В Україні іронізують з цього приводу.

Що треба знати:

Іран завдає ракетно-дронових ударів по сусідніх країнах

Тільки за два дні було випущено майже тисячу засобів повітряного нападу

Україна має, напевно найбільший у світі досвід у протидії "шахедам"

Що сказав Стармер

Як заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, українські спеціалісти працюватимуть разом з британськими для боротьби з іранськими дронами. Він наголосив, що Британія не бере участі в ударах по Ірану, однак дозволила США використовувати свої військові бази для оборонних операцій у регіоні через загрозу для британців і союзників.

Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні. І ми також залучимо експертів з України, щоб разом з нашими власними експертами допомогти країнам-партнерам Перської затоки збивати іранські безпілотники, які їх атакують, – сказав Кір Стармер

Зеленський казав про готовність України допомогти партнерам

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський раніше висловив готовність допомогти партнерам українським досвідом протидії іранським дронам. Про це він сказав 1 березня.

Ми готові поділитись своїм досвідом. Оборонний досвід України незамінний: навіть країни Перської затоки з потужнішими системами все ще пропускають дрони, Володимир Зеленський

Як в Україні реагують на слова Стармера

В мережі активно обговорюють заяву прем'єра Британії про залучення українських фахівців. Згадують, як у 2022 році Україна просила закрити небо, та як кардинально змінилася ситуація зараз.

"Загалом принципіально не публікую новини та не коментую що там відбувається між іншими країнами (ви зрозуміли про що я) бо є сотні інших новинних пабліків, але тут навіть я випав, ми коли просили закрити небо, результат який був", — пишуть в мережі

"Тільки в обмін на Путіна", — пишуть в коментарях

"Україна, закрий небо над НАТО", — іронізують українці

Раніше "Телеграф" розповідав, що у відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран почав бити по сусідніх країнах. За два дні випущено більше 450 ракет та понад 350 дронів. Блогер Роман Шрайк зазначив, що це може негативно вплинути на постачання ракет для ППО, які отримує Україна від партнерів.