Новий раунд перемовин та відправка дронів на Близький Схід. Зеленський відповів на наболілі питання - головне

У вівторок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський, поспілкувався з журналістами. За його словами, черговий раунд мирних переговорів перенесла американська сторона. Очікується, що він відбудеться наступного тижня.

Переговори

"Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна, мені майже нічого невідомо. Що стосується наших переговорів, переговори планувались провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом", — сказав він.

За його словами, українська делегація була готова їхати в Туреччину, але зустріч відтермінувала американська сторона. "Давайте на наступному тижні", — так сказали американські партнери, пояснив Зеленський. Водночас Київ щодня спілкується з Вашингтоном.

"Секретар Ради Національної безпеки і оборони з ними в контакті. Подивимось, яка буде наступна дата", — сказав гарант Конституції.

Він додав, що Київ очікує зустріч на наступному тижні у Швейцарії або в Туреччині.

"Я думаю, що головні теми — домовлятись о продовженні про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів, бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат", — сказав Зеленський.

Позиція Європи

Президент прокоментував заяву Мерца, що Європа не прийме мирної угоди, ухвалено без її участі, та повноцінне залучення європейців до переможного мирного процесу.

"Я завжди на всіх перемовах в будь-якому форматі робив все, щоб Європа була залучена на рівні лідерів, на рівні НСА, коли це наші National Security Advisors зустрічаються. І Україна завжди була не тільки ініціатором, а тоді, коли партнери не дуже схвалювали подібні конфігурації, ми робили все, щоб присутність Європи була. Тому ми будемо і продовжувати в цьому контексті, — сказав він.

Президент наголосив, що потрібно, щоби Європа також була більш активною в цьому напрямку, бо Росія не бажає бачити Європу за одним столом переговорів.

"Вона не хоче цього, але ми повинні самі робити все, щоб у нас Європа була, бо Україна є частиною Європи та майбутньою частиною Європи", — додав Зеленський

Українська допомога на Близькому Сході

Що стосується ситуації на Близькому Сході, Україна відправила три команди фахівців в три різні країни: Катар, Емірати, Саудівська Аравія.

Відповідаючи на питання про те, що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході, президент сказав: "Передусім, ми порушуємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо ПАК-2, ПАК-3".

"Ми говоримо про різні ракети. ПАК-2, ПАК-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи, але якщо говорити про що ще, окрім ракет, системи", — додав він.

Усі американські експерти розуміють, що у відбитті масованих атак "Шахедами" може допомогти лише український досвід. Так український лідер відповів на запитання чи визнають американські партнери, що Україна вже має карти.

Також президент нагадав, що раніше Київ пропонував США співробіцництві у сфері дронів. "Я не знаю, чи вони відмовилися від цього, не впевнений, але це точно відтермінування і поки що ми не підписали дрон-діл. Але ми відкриті", — сказав він.

Ситуація між Україною та Угорщиною

"Ну, я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується, що це було. А що стосується партнерів, багато з ким я говорив і ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям. Від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати", — так Зеленський прокоментував конфлікт з Угорщиною.

Новина оновлюється…