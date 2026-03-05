Американці видали український дрон-перехоплювач за власні технології: чим особливий STING

Розробники дрона заявляють про його високу ефективність

Американський канал Fox News у своєму матеріалі розповів про високотехнологічний арсенал США, який застосовується в бойових діях проти Ірану. Серед іншого, на кадрах були помічені українські зенітні дрони STING.

Це може свідчити про те, що українські перехоплювачі довели свою ефективність. Про це пише один з Телеграм-каналів.

Що потрібно знати:

В США телеканал продемонстрував високотехнологічний арсенал, що використовується в Ірані

На кадрах помічені українські дрони STING

Вони призначені для боротьби з "шахедами"

"Американський канал під час розмови про "високотехнологічний арсенал США", що застосовується в Ірані, показав українські перехоплювачі", — зазначено в повідомленні.

Як пише Financial Times Пентагон та щонайменше один уряд країни Перської затоки ведуть переговори щодо закупівлі українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть використовуватися для боротьби з іранськими дронами.

Інтерес до українських технологій виник після того, як країни Перської затоки почали витрачати дорогі ракети Patriot для відбиття атак іранських безпілотників Shahed під час конфлікту на Близькому Сході. Запаси таких ракет швидко скорочуються, тому союзники шукають дешевші способи протидії дронам, використовуючи досвід України.

Що відомо про цей дрон

STING — це зенітний дрон-перехоплювач, безпілотний літальний апарат розробки української компанії "Дикі шершні". Sting є квадрокоптером класичної конструкції з великою куполоподібною камерою і бойовою частиною, розташованою в центральній частині апарату. Цей БПЛА пілотується з землі за допомогою VR-окулярів, що дозволяють оператору бачити маршрут польоту в режимі реального часу.

Зенітний дрон-перехоплювач STING. Фото Дикі шершні

Серед ключових особливостей дрона — швидкість польоту понад 160 км/год та здатність підніматися на висоту до 3 тисяч метрів. Розробка Sting тривала з літа по осінь 2024 року. Через рік було заявлено, що ефективність зенітних дронів Sting від "Диких шершнів" може сягати аж до 90%. Всього, у перші місяці після їх появи, за допомогою дронів-перехоплювачів Sting збито 600 російських дронів. Особливість Sting полягає в тому, що він є першим спеціально розробленим безпілотником для перехоплення Shahed-136.

