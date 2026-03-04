Уламки "Герань-2" знайшли в ОАЕ: що це за дрон та якого лиха він вже наробив в Україні (інфографіка)

Що відомо про дрон, його характеристики та російські модифікації

Після того, як Іран атакував ОАЕ біля порту Джебель-Алі, в Дубаї знайшли уламки дрона із маркуванням "Герань-2". Так називається цей дрон в Росії. "Герань-2" українцям більш знайомий як Shahed-136, який РФ використовує для ударів по цивільній та військовій інфраструктурі нашої країни.

Що потрібно знати:

Російські модифікації можуть мати більшу бойову частину до 90 кг та додаткові системи зв’язку, зокрема Starlink

Виробництво "Герань-2" розгорнуте в Татарстані

Іранський дрон-камікадзе Росія не тільки успішно виробляє в себе, а й модифікує. "Телеграф" розповість про основні зміни. Зазначимо, що не відомо, чи був дрон, збитий в ОАЕ, повним аналогом "шахеда" чи оновленою версією.

Що відомо про "Герань-2"/Shahed-136

Вперше Shahed-136 Іран представив у 2020 році, а з 2022 року передавав їх РФ. Росіяни відтворили дрони під назвою "Герань-2". Максимальна дальність польоту цих дронів оцінюється в 2 500 кілометрів, проте найчастіше росіяни використовують їх для атак до 2 000 кілометрів.

Виявлений в Дубаї дрон

Характеристики:

Швидкість — 180–200 км/год.

Наведення — інерціальна система та супутникова навігація.

Дальність використання — від 1000 до 2500 км.

Вага бойової частини — в базовій версії 50 кг.

Росія тільки за 2025 рік запустила по Україні понад 44 тисячі дронів-"шахедів", які влучали в житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо, залишаючи людей без електрики та опалення або ж відбираючи життя. Збити вдалось тільки 64% дронів.

Характеристики "Герань-2"

Зазначимо, що від оригіналу "Герань-2" може відрізнятися. Нові російські модифікації можуть мати бойову частину до 90 кг, частково змінився матеріал корпусу — в російських використовується композитний наповнювач, а також росіяни "прикручували" на "Герань-2" Starlink та 4G-модеми з українськими SIM-картами. На деякі кріплять ПЗРК з ракетами, щоправда таким безпілотником повинні керувати напряму.

"Герань-2" з ПЗРК/ Джерело: ГУР

Збирають в Росії дрони "Герань-2" на заводі в Татарстані. Це масове виробництво.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія продовжила серію "Гераней". Проти України вже використовували дрон "Герань-5", більше схожий на ракету.