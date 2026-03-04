Загинула разом із аятолою? Що відомо про дружину нового лідера Ірану Моджтаби Хаменеї

У мережі немає навіть її фото

Ситуація на Близькому Сході загострилася наприкінці зими. Вранці, 28 лютого 2026 року, під час ізраїльської операції внаслідок авіаудару по резиденції було вбито лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Також загинули його дочка, зять, онук та одна з невісток. Через кілька днів, 3 березня, Рада експертів Ірану обрала нового верховного лідера країни — ним став син аятолли Моджтаба Хаменеї.

Про це пишуть іранський опозиційний канал Iranian International та DW — обидва ресурси посилаються на власні джерела. Зазначається, що Рада обрала Моджтабу Хаменеї під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Моджтабу Хаменеї та його дружину, яка, ймовірно, теж загинула під час авіаудару Ізраїлю.

Моджтаба Хаменеї. Фото: Getty Images

Моджтаба Хаменеї та його дружина — що відомо?

Моджтаба – другий син Алі Хаменеї, йому 56 років. Відомо, що він не публічна людина і не обіймав жодних офіційних постів, проте вважався впливою фігурою в іранській політичній еліті. Також він виступав посередником у спілкуванні з Алі Хаменеї.

Відомо, що Моджтаба був одружений із Захрою Хаддад-Адель. Вона дочка іранського консервативного політика та колишнього голови парламенту Голама-Алі Хаддад-Аделя. Вони одружилися у 2004 році та мали, за різними даними, трьох дітей.

Моджтаба Хаменеї став новим лідером Ірану. Фото: Getty Images

Також за даними деяких ЗМІ, Захра загинула у 2026 році, коли США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Разом із нею загинув і один із синів 2007 року народження.

У відкритому доступі немає фотографій дружини Моджтаби Захри Хаддад-Адель. Тому невідомо, як вона виглядає, і чи справді загинула під час атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, ким була дружина Алі Хаменеї, яка загинула від травм. Її називали "невидима жінка" диктатора.