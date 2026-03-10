Це вигідно Путіну: на Заході назвали головну небезпеку війни в Ірані

Америка й союзники витрачають чимало засобів для захисту неба

Війна в Ірані триває вже другий тиждень — і те, з якою швидкістю Сполучені Штати, Ізраїль та їхні союзники з країн Перської затоки витрачають дефіцитні й дорогі боєприпаси, вражає.

Сполучені Штати та союзники використовують низку платформ, щоб збивати вхідні ракети й дрони. Найважливішими є перехоплювачі THAAD, системи Patriot і морські ракети сімейства SM, тоді як Ізраїль також використовує перехоплювачі дальньої дії Arrow. Однак запаси цих перехоплювачів не безмежні.

Багато з них було передано Україні для відбиття російських повітряних атак. Інші використовувалися в Червоному морі для захисту судноплавства від нападів єменських хуситів, які підтримуються Іраном. Ще частину було розміщено в Індо-Тихоокеанському регіоні для захисту Південної Кореї та Тайваню від можливих атак з боку Північної Кореї та Китаю.

Як прогнозують експерти, на тлі подій на Близькому Сході Україні буде доступно все менше американських засобів ППО.

"Перехоплювачі можна використати лише один раз. Як ми знаємо, це дуже асиметрична війна, у якій надзвичайно дорогі ракети-перехоплювачі часто використовуються — як на Близькому Сході, так і в Україні — для знищення дуже дешевих і масово вироблених дронів та ракет", — описує у коментарі "Телеграфу" Пол Тейлор, експерт Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі.

"З цієї точки зору очевидно, що для України буде доступно менше таких засобів, які європейці могли б купувати у Сполучених Штатів. Уже й так існував великий тиск на запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які, схоже, є єдиними засобами, що надійно можуть перехоплювати більш сучасні російські ракети", — каже Тейлор.

Він додає, що є й інші типи систем, запаси яких Вашингтон швидко втрачає.

"Сполучені Штати також можуть менш охоче продавати системи HIMARS та подібне озброєння", — сказав спікер.

Як додає у коментарі нашому виданню Кріс Кремідас-Кортні з брюссельського EPC, війна на Близькому Сході вже поглинула "не місяці, а роки" виробництва ракет для протиповітряної оборони.

"США, Ізраїль і держави Перської затоки витрачають їх із темпом, який неможливо підтримувати довго", — кажуть Кремідас-Кортні.

На думку фахівців, війна є вигідною насамперед для Росії:

"Не лише через зростання цін на нафту та послаблення санкцій щодо російської нафти, як це сталося на прикладі Індії, а й через виснаження запасів боєприпасів, доступних для підтримки України", — додали вони.