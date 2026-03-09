Трамп має намір закінчити війну в Ірані? Ось якими будуть наслідки

Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина про можливе завершення операції проти Тегерану

У Вашингтоні кажуть, що Трамп схиляється до того, щоб швидко оголосити про свою перемогу та закрити війну в Ірані.

Непрямим підтвердженням цієї версії може бути зниження нафтових цін, що почалося — зі 110 доларів за барель вранці до 95 зараз.

Але гарантії поки що немає, оскільки прихильників продовження бойових дій у США та Ізраїлі досі чимало. Плюс треба розуміти, що якщо Трамп припинить бойові дії без знищення іранського режиму, сам цей режим оголосить себе переможцем і отримає гігантське підживлення для власної легітимності.

Іншими словами, щойно призначений новий рахбар зійде на пост у променях перемоги та слави, його влада від цієї війни не ослабне, а суттєво зміцниться.

І він уже точно запустить проєкт створення ядерної зброї.

Джерело: пост Яковина у Facebook.