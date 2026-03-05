Плюсів більше, ніж мінусів? Як насправді ситуація в Ірані вплине на Україну

Питання з ракетами Patriot викликає занепокоєння

Операція США та Ізраїлю проти Ірану може мати позитивний та негативний влив на Україну. Адже з одного боку є побоювання щодо скорочення постачання ракет ППО, а з іншого — рівень підтримки Іраном Росії може знизитись.

Що треба знати:

Наразі чимала кількість систем Patriot від США залучені до захисту країн Перської затоки

Спроможність Ірану допомагати Росії знизиться в ході війни з Ізраїлем

Україна може поділитись технологіями та досвідом у дроновій війні

Негативний влив на Україну війни в Ірані

Як пише Reuters, наразі вектор уваги Вашингтона зміщено на Іран, хоча президент Дональд Трамп і запевняє, що Україна в пріоритеті. Однак фактичні можливості Штатів не такі безмежні, особливо коли країна має допомагати іншим державам захищатись від іранських атак.

У цьому контексті основним засобом ППО є системи Patriot та ракети до них, які є в країнах Перської затоки. Саме їх Іран атакував після удару США та Ізраїлю. Водночас Україна теж потребує Patriot, які є одним з найефективніших засобів оборони проти російських атак.

Ситуації на четвертий день війни між Ізраїлем та США проти Ірану. Дані: Clément Molin

Однак чималу кількість потрібних ракет Київ отримує за в рамках Списку пріоритетних потреб України (PURL) – ініціативи НАТО, запущеної для закупівлі зброї американського виробництва для України. На тлі війни з Іраном постачання за PURL можуть бути під загрозою, адже США виснажують власні запаси.

Позитивний влив на Україну війни в Ірані

За словами генерального секретаря НАТО Марко Рютте, Іран є одним із "ключових факторів" у сприянні війни Росії проти України, передає Newsmax. При цьому "натиск Ізраїлю та США" послаблять спроможності Тегерану щодо Києва.

"Той факт, що зараз Іран стикається з цим повним натиском Ізраїлю та США, також погіршить його здатність експортувати хаос навіть до Росії, а отже, і до України", — наголосив Рютте.

Він додав, що партнери України на Близькому сході можуть отримати досвід української армії в дроновій війні. Це виведе бої на новий рівень, однак навчання потребує часу.

На важливості залучення українських технологій та досвіду до захисту проти атак Ірану наголосило кілька співрозмовників Financial Times. За їхніми словами, наразі Пентагон і принаймні один уряд країн Перської затоки ведуть переговори з Києвом щодо купівлі українського виробництва, аби відбити атаки іранських безпілотників. Йдеться про дрони P1-SUN та певні технології.

Дрон P1-SUN

Адже здебільшого країни Перської затоки використовують ракети Patriot для збиття "шахедів". Запаси засобів ППО скорочуються, а ефективність та доцільність у деяких експертів викликають питання. Однак Київ має досвід використання дешевших засобів захисту з гарною ефективністю.

"В Україні буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі — маленькі квадрокоптери у формі кулі або безпілотники з фіксованим крилом — по кілька тисяч доларів за штуку", — сказало джерело.

Як оцінюють вплив війни Ірану та Ізраїля експерти

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу", Олександр Федієнко вважає, що поки зарано надавати остаточну оцінку цим подіям. Проте наслідки від них очевидні.

"Ми бачимо, що Росія поки ніяк, як то кажуть, не відсвічує і не тригериться. Тому будемо спостерігати поки. Вочевидь, Іран користується засобами ППО російськими, але підтвердження збиття літаків ракетами С-300, С-400, я не бачив", — каже нардеп.

При цьому член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу", Юрій Здебський додав: "Наскільки я володію інформацією, ми в принципі готові до будь-яких сценаріїв. Ми готуємось. Так, ракети до ППО — це проблема".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ОАЕ знайшли уламки "Герань-2", яким Росія атакує Україну.