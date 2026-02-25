Чи заборонять в Україні Telegram через теракти та провокації? У Раді дали відповідь

Політики пропонують заходи проти платформи

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин закликав заборонити в Україні Telegram в рамках позбавлення від "залишків російського миру".

Що потрібно знати:

Закриття Telegram можливе, але залежить від політичної волі та інтересів влади

Telegram — найпопулярніша платформа в Україні, багато хто читає новини саме в цій соцмережі

Технічно блокувати Telegram складно, дорого та малопрактично: користувачі можуть обходити заборону через VPN

Відповідний пост було опубліковано на сторінці Юрчишина у Facebook.

"Через Telegram росіяни вербують військових та цивільних, дітей і дорослих. Кожного разу, коли ви читаєте про замах на волонтерів, поліцейських чи політиків, підпал авто чи критичної інфраструктури, поширення наркотиків серед дітей – знайте, ворог робить це через той самий застосунок Дурова. Це не просто месенджер, це прямий доступ Росії до наших мізків", — пише він.

Ярослав Юрчишин. Фото: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Нардеп зробив заяву, що вже закрив свій Telegram-канал і більше не публікуватиме контент на цій платформі.

"Те саме пропоную зробити й іншим політикам і посадовцям, перш за все Володимиру Зеленському Юлії Свириденко, Михайлу Федорову та іншим. Вас і так читатимуть, де б ви не писали. Бо ви першоджерела. Навіщо тоді користуватися російською мережею? І вас, друзі, закликаю відмовитися від російського месенджера", — йдеться у пості народного обранця.

"Телеграф" звернувся за коментарями щодо цього до народних депутатів.

"Все залежить від позиції ОП"

Андрій Осадчук, народний депутат фракції Голос, вважає, що закриття Телеграма можливе, але все залежатиме від позиції Офісу президента України.

Але їм це не вигідно, враховуючи сітку провладних ТГ каналів — мільйонників сказав співрозмовник.

Андрій Осадчук. Фото: facebook.com/andrii.osadchuk.304620

"Спочатку консультації зі спецслужбами"

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Мережко згоден з тим, що Росія та її спецслужби використовують Телеграм для підривної діяльності. Але в той же час вони використовують інші соціальні мережі.

У цьому питанні пропонує насамперед отримати позицію спецслужб та оцінити ризики для інформаційної безпеки.

Треба, до речі, наші спецслужби запитати, яке їхнє ставлення. Я тут не фахівець, треба спитати спеціалістів, але мені здається, що соціальні мережі — це "двосічна зброя. Тобто це скоріше поле битви, на якому ведеться боротьба. Одним словом, перш ніж забороняти телеграм, я б проконсультувався з нашими спецслужбами зазначив нардеп.

Олександр Мережко. Фото: Facebook

"Крайній та технічно складний захід"

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький сказав "Телеграфу", що Росія використовує для вербування саме Telegram, бо це найпоширеніша мережа України. При цьому соцмережа дає можливість створювати велику кількість анонімних роботів, які мають доступ до величезної абонентської бази.

Головна причина тому, що у нас 80% українців отримують новини з Telegram, тоді як в інших європейських країнах це від 5 до 10%. Чому така велика кількість людей користується Телеграмом? Тому що сама влада зробила Телеграм головним джерелом своєї PR-активності як тіньовий і про це досить багато розслідувань, коли ми говоримо про великі канали, які пов’язані з державою чи отримують фінансування від влади для боротьби з опозицією, наприклад. Так і легальною, оскільки всі державні органи мають доступ до Телеграм каже співрозмовник.

Княжицький пояснив, що Телеграм є чи не ключовим інструментом офіційної та неофіційної комунікації, зокрема в умовах телемарафону та зниження ролі традиційного телебачення.

Микола Княжицький. Фото: Facebook

Його законопроект, до речі, передбачав офіційний діалог української держави з Telegram та налагодження формалізованої співпраці з платформою.

Щоб сам Telegram зробив так, щоб через анонімні боти не можна було завдавати шкоди державі. Подібні речі вони робили у Франції. Але держава не хоче цього робити, тому що це призведе до зменшення цієї абонентської бази і сама влада дуже часто у боротьбі з опозицією використовують різні схожі схеми. Тому вони цього робити не хочуть сказав Княжицький.

Він вважає, що заборона Telegram — це насамперед технічно складне завдання.

Заборона – це непроста річ насамперед із технічної точки зору. Це дорого коштує і не факт, що українська IT-система зможе. Навіть якщо ми почнемо щось блокувати, люди будуть використовувати VPN, ми ж не будемо як авторитарні країни боротися з ВПНом. Але якщо Telegram нестиме таку загрозу національній безпеці, що ми не зможемо від цього захиститися, ми можемо це обговорити з айтішниками, з усіма іншими. додав нардеп.

Однак, на його думку, спершу потрібно використати всі інші способи домовитись, налагодити співпрацю. Якщо цього не вдасться, необхідно обмежити його монополізм, а потім говорити про заборону.

"Як вирішити проблему"

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко нагадав, що ще два роки тому партія разом із депутатами з інших фракцій подала законопроект №11115, який дає змогу законодавчо врегулювати роботу Telegram в Україні. До цього Telegram критикували у ГУР та СБУ, а Рада національної безпеки та оборони України формально заборонила його використання для держслужбовців. Однак анонімні та деструктивні канали продовжують працювати.

Бо велика спокуса використовувати його для шельмування опонентів. Але шкоди від російської платформи набагато вищі. Тому слід створити робочу групу та вирішити питання – і Телеграму, та інформаційної безпеки загалом зазначив він.

Ростислав Павленко. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський сказав думку проти заборони Telegram в Україні. Його непокоїть те, як цю платформу застосовує Росія для проведення інформаційних кампаній.