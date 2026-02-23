Не перший замах на копів, але... Клименко розповів деталі про теракт у Львові та що буде з Telegram

На місце злочину у Львові сталось два вибухи

Теракт у Львові — це далеко не перший замах на правоохоронців, але один з небагатьох, який мав багато постраждалих.

Глава МВС Ігор Клименко зробив низку заяв під час брифінгу. Зокрема він торкнувся і питання блокування Telegram.

За його словами, за два роки вже було зафіксовано два замахи на копів, які приїжджали на виклик, а там на них чекав вибуховий пристрій.

"Я хотів би все-таки сказати, і це дуже важливо, що таких замахів на життя правоохоронців, які ми бачимо з різким збільшенням з 2024 року, було досить багато, і зараз приведу приклади. Інша справа, що ми говоримо про велику кількість жертв цього разу, те, що відбулося вчора вночі.

Таких терактів, коли приїжджали наші правоохоронці на виклик і там був вибуховий пристрій. І це все фільмувалось на камеру тільки в Києві чотири. Це за два роки. Подібні були в Дніпропетровській та Житомирській області. Два в Харківській, Львівській та Івано-Франківській", — сказав Клименко.

Блокувати чи обмежувати роботу Telegram

Щодо Telegram міністр зауважив, що це питання не тільки до служб.

"А щодо використання Telegram — це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, яке на яке має дати відповідь суспільство в тому числі", — сказав Клименко.

Він наголосив, що про заборону меседжеру не йдеться, а радше про обмеження.

"Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, мабуть, про це треба говорити", — пояснив глава відомства.

Підозрювана у теракті в Львові працювала не одна

Клименко розповів, що у випадку з підозрюваної Іриною Саветіною російські куратори діяли за відомою вже схемою. Спочатку з українцями контактують через Telegram-канали або анонімні чати, а потім за винагороду пропонують виконати певні завдання.

"Так, російські спецслужби намагаються перетворити українців на інструмент терактів та диверсій. Це чітко проглядається, зокрема, в організації вчорашнього терористичного акту", — додав глава МВС.

Заступник керівника Служби безпеки України Іван Рудницький розповів про те, як відбувся теракт у Львові.

За його словами, жителька Рівненської області, вона приїхала у Львів, отримала відповідне завдання від свого оператора про те, що купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати, як воно стало відомо, вибуховий пристрій.

Після чого, близько 00:10 хвилин вона вийшла зі своєї квартири, підійшла до смітника, ніби викидаючи певні речі, вона заклала ці пристрої. Після чого відбувся дзвінок своєму куратору і вона покинула місце події.

Разом з тим інша молода жіночка, яка з Харківщини, якій практично тільки недавно виповнилось 18 років, вона перетелефонувала на гарячу лінію 102 ГУНП у Львівській області, де повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка в магазині двома невідомими особами.

Поліція відразу відреагувала. І коли приїхав перший екіпаж, вибуховий пристрій здетонував, а коли приїхали й інші сили, відбувся ще один вибух.

"На жаль, загинула наша колега, молода працівниця поліції є важко поранені, близько двох десяток працівників правоохоронного органу постраждали. В той час основна фігурантка — вона вирушила в напрямку державного кордону", — пояснив заступник глави СБУ.

За його словами, у підозрюваної був закордонний паспорт. Але прикордонники також були залучені до операції по затриманню, адже жінку схопили вже під час наближення до кордону.

Після цього було затримано також можливу її пособницю, яка знаходилася в місті Харкові. Її було доставлено у Львів, де вона вже дала відповідні покази.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ірині Саветіній обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Під час засідання вона не стримала емоцій і розплакалась.