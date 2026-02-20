Понад 120 населених пунктів може затопити лише в одній області: як там готуються до повеней

Рятувальники підготували і особовий склад, і техніку

Цієї весни синоптики попереджають про масштабні повені по всій Україні. Деякі угіддя вже почало підтоплювати, а рівень води в річках лише зростає. Ми вирішили дізнатися, як до цього готуються регіони, де паводки — явище не нове.

"Телеграф" направив запит до Головного управління ДСНС у Чернівецькій області і отримав офіційну відповідь про те, скільки населених пунктів під загрозою і що зроблено, щоб людей не застала зненацька велика вода.

122 населені пункти — і кожне з них може опинитися під водою вже цієї весни

За даними органів місцевого самоврядування, у зоні можливого підтоплення на Чернівеччині визначено 122 населені пункти. Це цифра, яку ДСНС отримала від місцевої влади у 2026 році.

Мапа Чернівецької області

Станом на 19 лютого безпосередньої загрози повені немає. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології веде постійний моніторинг річок і стежить за ситуацією з крижаними заторами в басейнах основних водних артерій області. Але весна тільки розпочинатиметься.

Як готуються в області до можливих підтоплень

На випадок паводку ДСНС Чернівецької області підготувала 322 особи особового складу та 282 одиниці техніки й обладнання. У переліку — насосна та інженерна техніка, автомобілі підвищеної прохідності, засоби евакуації людей, мобільні насосні установки, автономні генератори та освітлення, а також обладнання для забезпечення питною водою.

Як стверджується у відповіді на запит, протягом 2025-2026 років рятувальники двічі проводили навчання на випадок паводку. У 2025 році на річці Прут відбулися спільні тренування одразу кількох структур — ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби, Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, Товариства Червоного Хреста, гідрометцентру та міської рятувальної служби на воді. Всі вони відпрацьовували злагоджені дії під час повені.

