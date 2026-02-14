Там, де почуття стали адресою: в Україні є "романтичне" село, де воно знаходиться

На місці села колись стояли хутори запорізьких козаків

В Україні є села з незвичайними назвами та дивовижною історією. На Дніпропетровщині знаходиться Любимівка — невелике село, назва якого навіює легку романтику.

Населений пункт розташований на лівому березі Дніпра, і його околиці зачаровують мальовничими краєвидами. Перейменовували село тричі.

Село Любимівка розташоване на березі Дніпра, Фото: Nashemisto

Любимівка знаходиться у Дніпровському районі Дніпропетровської області і її історія сягає глибоко у минуле. Неподалік населеного пункту було знайдено поселення ямної культури епохи бронзи (III тисячоліття до н.е.).

Село Любимівка Дніпропетровська область, Фото: Nashemisto

В епоху Нової Січі на місці сучасного села розташовувалися зимівники та хутори запорізьких козаків. Після ліквідації Січі багаті землі перейшли до поміщиків. 1781 року брат катеринославського намісника Олексій Синельников отримав тут "селу Норівку із землею". У 1782 році він переселив сюди з Воронезької губернії кріпаків і дав поселенню назву Олексіївка на свою честь. Пізніше до населеного пункту переселили українських кріпаків.

Село Любимівка зберігає дивовижну історію

Згодом, з ініціативи Синельникова, село почало називатися Любимівкою, хоча назва Олексіївка використовувалась до 1917 року.

Як виглядає село Любимівка на Дніпропетровщині, Фото: Вікіпедія

Сучасна Любимівка – це розвинений населений пункт із необхідною соціальною інфраструктурою. Тут діють школа, дитячий садок, дільнична лікарня, будинок культури та бібліотека. Село газифіковане, а місцеве ТОВ "Любимівка" займається вирощуванням зернових та технічних культур, підтримуючи аграрний потенціал регіону.

Школа в Любимівці, Фото: Вікіпедія

