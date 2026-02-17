Це місто могло носити ім’я Леніна. Який обласний центр ледь не став частиною ідеології СРСР

Місцеві не підтримали зміну назви

У радянські часи чимало українських міст хотіли перейменувати відповідно до ідеології. Не виключенням став і Миколаїв.

"Телеграф" розповість, як хотіли назвати це місто та чому нове ім'я так і не прижилося. Зауважимо, що за однією з версій сучасна назва Миколаєва з'явилась ще у 1788 році.

Тоді населений пункт назвали на честь святого Миколая, покровителя моряків. Цікаво, що закладення міста збіглося з днем взяття османської фортеці Очаків у 1788 році.

Миколаїв. Фото: відкриті джерела

Однак вже у 1924 році радянська влада пропонувала перейменувати Миколаїв у Верхньоленінськ. Нова назва включала ім'я радянського революціонера Володимира Леніна. Цікаво, що Верхньоленінськ встигли внести навіть на деякі радянські карти, хоча офіційно перейменування місцеві не підтримали.

Додамо, що питання перейменування міста не мало практичного значення, так хотіли викарбувати пам'ять про Леніна, який помер у 1924 році. Окрім того, радянська влада на початку свого існування докладала максимум зусиль, аби стерти з життя людей релігію та церкву. Однак з Миколаєвом їм це не вдалось, адже ні місцеві, ні чина влада міста не підтримали ініціативу.

Виходить, що Миколаїв одне з найстаріших міст України, яке носить свою назву понад 200 років.

