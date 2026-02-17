Чому "Кривий" і чий це "Ріг"? Як з’явилася назва українського міста і хто його заснував

Кривий Ріг називають найдовшим містом у Європі

Місто Кривий Ріг, розташоване у Дніпропетровській області, ще називають "Залізним серцем України". Минулого року він відзначив своє 250-річчя, але мало хто знає, чому місто так називається.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які є версії. Ми дізналися цікаві факти про Кривий Ріг.

Чому Кривий Ріг так називається

Назви українських міст часто мають незвичайну історію, і "Кривий Ріг" – не виняток. Його назва ніколи не змінювалася, але істориків цікавить, звідки вона походить.

Кривий Ріг засновано у 1775 році, Фото: livejournal

Згідно з однією з найбільш обґрунтованих версій, назва пов’язана з географічним розташуванням: місто розкинулося на перетині двох річок — Саксагані та Інгульця. У місці їхнього злиття утворюється довгий злам берега, що нагадує вигнутий мис. Такі миси козаки називали "рогами", а злам місцевості виглядав "кривим", звідси й склалася назва "Кривий Ріг". Більшість істориків вважають цю версію найправдоподібнішою.

Але чи справді все було тільки через рельєф? Є й інша версія, згідно з якою місто могло отримати назву на честь запорізького козака. За легендою, він став першим поселенцем у цих краях, його прізвище було "Ріг", але прозвали його "Кривим" через те, що в бою він втратив одне око.

Пам’ятник козаку Кривому Рогу, Фото: wikimedia

Офіційно вважається, що Кривий Ріг заснували козаки у 1775 році як поштову станцію на тракті з Кременчука до Херсона. У 1859 році це вже було велике село з майже чотирма тисячами мешканців, а статус міста воно набуло після більшовицької революції. Першою вулицею тут став проспект Поштовий, який і сьогодні залишається однією із центральних магістралей.

Поштова вулиця Кривого Рогу на початку XX століття, Фото: @ikr_history

Більшу частину історії Кривий Ріг був і залишається містом залізняку. Активний видобуток мінералів забарвлює околиці в руді, цегляні та червоні відтінки, і це явище стало настільки помітним, що місто часом називають "Марсом на Землі". Через рудну базу Кривий Ріг називають також "Залізним серцем України" — тут зосереджено великі виробництва металургійної галузі, які відіграють важливу роль в економіці країни.

Кривий Ріг називають "Марсом", Фото: dnepr.info

У Другій світовій війні місто було здане без бою, щоб уникнути руйнувань, але промислове обладнання встигли вивезти. Звільнено Кривий Ріг було узимку 1944 року. Після війни він швидко відновився, повернув видобуток руди та металургійні підприємства, а потім розвивався далі як великий індустріальний центр.

Кривий Ріг після звільнення у 1944 році, Фото: wikipedia

Однією з незвичайних сторінок міської інфраструктури є підземний трамвай — метротрам. Це унікальний транспорт: його дві лінії загалом тягнуться на 18 кілометрів під землею та на поверхні, забезпечуючи зручне сполучення довгими міськими кварталами.

Метротрам у Кривому Розі

Протяжність самого міста, від крайньої північної точки до південної прямої, становить 66,1 км, тому Кривий Ріг вважається одним з найдовших міст Європи.

Кривий Ріг називають найдовшим містом Європи, Фото: adm.dp.gov.ua

