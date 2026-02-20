В Україну можуть неочікувано повернутися птахи: що це говорить про майбутню весну

Довгоногі мандрівники щороку долають тисячі кілометрів, попри всі труднощі перельоту

Весна в Україні може настати неочікувано. З теплих країв уже готуються повернутися лелеки, які є головними вісниками відродження природи.

У мережі опублікували фото, де показали, як сотні лелек готові ринути додому — на свою Батьківщину. Птахи величезними зграями стоять на деревах, аби вирушити у подорож на північ.

На світлинах ці величні птахи вражають своєю красою: їхнє біле оперення контрастує з чорними маховими перами на крилах, а довгі червоні дзьоби та тонкі лапи додають їм особливої витонченості. Навіть сидячи на гілках африканських дерев, вони тримаються гордо, пильно спостерігаючи за небом та чекаючи на сприятливий вітер для злету.

Лелеки в Африці

Зграя лелек в Африці

Лелеки збираються летіти в Україну

Лелеки літають над деревом

Коли лелеки повертаються в Україну

Зазвичай масове повернення білих лелек в Україну очікують у березні або на початку квітня, проте перші "розвідники" можуть з'явитися значно раніше. Шлях птахів пролягає через дві основні магістралі: західну — через Гібралтар, та східну — через Малу Азію та Босфор.

Гібралтар

Мала Азія

Босфор

Цікаво, що лелеки уникають польотів над великими водними просторами, оскільки для перельоту їм потрібні висхідні потоки теплого повітря, які утворюються лише над сушею.

Під час своєї подорожі птахи летять лише у світлу пору доби на висоті від одного до двох кілометрів, розвиваючи швидкість до 40–50 кілометрів на годину.

Найпершими до гнізд завжди прилітають самці, щоб зайняти територію та підготувати домівку до прильоту самок. Українці здавна вірять, що той, хто першим побачить лелеку в небі, буде здоровим і щасливим увесь рік, тож варто частіше приглядатися до березневої вишині в очікуванні рідного клекоту.

