Перше "ім'я" походить від фортеці та річки: як раніше називався Ужгород, якому більше 1000 років

Колись у цьому місті жили білі хорвати

Ужгород є найменшим обласним центром України, через це його часто називають особливим. Вперше він з'явився на карті понад 1150 років назад і за цей час свою назву змінив всього раз.

Попри невеликі розміри, місто має тривалу історію.

Коротка історія

Найдавніша письмова згадка про місто датована 1154 роком і міститься у літописі Аль-Ідрісі. У документах місто тривалий час називали Унґвар. Назва складалася з двох частин: "Унґ" і "вар". Слово "вар" угорською означає укріплення або фортецю.

Австро-Угорська мапа (1915 рік). Фото: Вікіпедія

Археологічні знахідки свідчать, що у VIII-IX століттях на цій території існувало слов’янське поселення білих хорватів. У IX-X століттях місто зазнало нападів угорських племен, після чого закріпилася назва Унґвар. Пізніше поряд використовувалися варіанти Суггород, Унгоград та Ужгород.

Назва Ужгород з’явилася у середині XIX століття під час розвитку національного руху місцевого населення. Вона утворена від назви річки Уж та слов’янського слова "город". Остаточно ця назва закріпилася після Першої світової війни.

Протягом століть місто перебувало під контролем Угорщини, пізніше — Австро-Угорщини. Ужгород довгий час був укріпленим містом і належав роду Другетів. У 1919 році населений пункт став столицею Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини. Після першого Віденського арбітражу 1938 року місто перейшло під владу Угорщини, а в 1945 році увійшло до складу Української РСР. З 1991 року Ужгород є частиною незалежної України.

Архітектура міста

Місто відоме своїми архітектурними пам’ятками. Серед найпопулярніших туристичних місць — Ужгородський замок, костел, синагога та резиденція єпископа.

Ужгородський замок. Фото: ukraine-is

Римо-католицький костел. Фото: Вікіпедія

Ужгородська синагога. Фото: Вікіпедія

Резиденція єпископа. Фото: Вікіпедія

