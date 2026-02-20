"Динамо" — "Рух": онлайн-трансляція матчу (відео)

Чемпіон України зіграє перший офіційний матч у 2026 році

У п’ятницю, 20 лютого, відновився чемпіонат України з футболу 2025/26. У вечірній програмі ігрового дня київське "Динамо" прийматиме львівський "Рух".

Що потрібно знати

"Динамо" та "Рух" зіграють у Києві

Біло-сині йдуть на 4-му місці в УПЛ, львів’яни – 11-ті

Кияни – чинні чемпіони України

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу 17-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" — "Рух" від YouTube-каналу Football Hub. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, початок о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Рух"

Незадовго до початку гри стали відомі стартові склади команд:

Зазначимо, за підсумками 16 турів УПЛ "Динамо" (26 очок) йде на 4-му місці в турнірній таблиці, "Рух" (19 очок) — одинадцятий. Лідирує у першості ЛНЗ та "Шахтар" (в обох по 36 очок).

Нагадаємо, в УПЛ пролунав скандал. "Металіст 1925" та "Верес" не дограли матч 15-го туру через проблеми з електрикою на стадіоні в Житомирі. Мабуть, клуби дограють зустріч у Рівному.