Мало хто знає: які секретні функції мають звичайні дерев’яні вішалки

Анастасія Мокрик
Вішалки
Вішалки. Фото Колаж "Телеграфу"

Це буквально натуральний захист гардеробу

Звичайні дерев’яні вішалки, особливо виготовлені з кедра, можуть виконувати як функцію зберігання одягу. Мало хто знає, але вони мають й інше призначення.

Що потрібно знати:

  • Такі вішалки особливо корисні для зберігання пальто, піджаків, светрів та костюмів
  • Використання кедрових вішалок – це екологічний та недорогий спосіб зберегти гардероб у порядку
  • Згодом аромат деревини може ослабнути, але відновити його просто

Кедрове дерево є природним репелентом (засіб, який відлякує комах). Тобто такі вішалки здатні буквально відлякувати міль у шафах. Це важливо для зберігання вовняних речей — піджаків, пальто, костюмів та іншого теплого одягу.

Справа в тому, що натуральний аромат деревини створює середовище, яке є для комах несприятливим.

Дерев’яні кедрові вішалки
Дерев’яні вішалки. Фото: Freepik

Однак це ще не всі секрети звичайних на перший погляд дерев’яних вішалок. Вони ще корисні тим, що вбирають зайву вологу з тканини. Це допомагає зберегти форму одягу та запобігає появі затхлого запаху в шафі.

Якщо після часу запах деревини став помітно слабшати, не поспішайте позбавлятися від вішалки. Потрібно лише трохи обробити поверхню дрібним наждачним папером — це оновить верхній шар дерева, і запах знову стане більш вираженим.

Таким чином, дерев’яні вішалки – це екологічний спосіб захистити речі від вологи та молі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в ручці сковороди роблять отвір. Більшість із нас впевнені, що воно потрібне виключно для зберігання.

