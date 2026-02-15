Звучить як рецепт діда: в Україні є село з "самогонною" назвою і козацькою історією

Як подільське село стало ключем до Хотинської фортеці

На Поділлі є село з назвою, яка звучить так, ніби хтось щось перегнав і поставив настоятися у темному кутку. Посмішка напрошується сама собою, але за іронічним звучанням ховається не щось "хмільне", а село із великою історією.

Що варто знати

Село Брага на Поділлі було логістичним вузлом під час Хотинської війни

У 16 столітті поселення слугувало офіційним пунктом міжнародного поштового зв’язку, що з’єднував Петербург із Константинополем

У селі збереглися важливі історичні пам'ятки

Перша документація про Брагу сягає середини 16 століття, коли село належало шляхетській родині Ластовецьких. Потім воно переходило від одних магнатів — Язловецьких, Струсів, Лянцкоронських, Скоповських до Іорданів і Комарів.

Хотинська війна і "Олександрівське укріплення"

У 1621 році на березі Дністра збудували нову земляну фортецю з бастіонами та равеліном і назвали її "Олександрівське укріплення". Через річку спорудили тимчасовий міст — саме ним переправляли війська під час Хотинської війни 1621 року, включно з гетьманом Яном Каролем Ходкевичем.

У 1642 році для укладання договору відбувся з'їзд польських та волоських послів. За цим договором переправу через Дністер у Бразі було залишено для загального користування прикордонних країн.

Село Брага. Фото: Вікіпедія

Поштові шляхи у Бразі

З 1769 по 1793 роки Брага виконувала важливу функцію. Згідно з договором між Росією та Польщею, тут діяла російська поштова станція, яку утримував російський уряд. Це був не просто пункт "віддати листа" — тут базувався російський козачий загін, який з'єднував кореспонденцію між Петербургом і Константинополем.

Мавзолей Жебровських у селі Брага. Фото: Вікіпедія

На сьогодні в селі збереглися цікаві пам’ятки. Це польський цвинтар, віком близько 300 років, Миколаївська церква, Мавзолей родини Жебровських. Крім того, звідси відкривається прямий вид на легендарну Хотинську фортецю на протилежному березі Дністра.

Миколаївська церква у селі Брага. Фото: Вікіпедія

Вигляд із Браги на Хотинську фортецю. Фото: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав про село в Україні зі "смачною" назвою і партизанською історією. Дізнайтеся, де воно знаходиться.