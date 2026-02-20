Виживання без опалення: українець показав, як можна просто утеплити своє житло

Конструкція зберігатиме тепло завдяки багатокамерній структурі

В умовах частих відключень світла та перебоїв з опаленням, українці можуть скористатися "термокапсулою", яку можна легко зробити в домашніх умовах та зігрітися. Її запатентував український винахідник та інженер із Кривого Рогу Юрій Колесник.

Що потрібно знати:

Головне правило: встановлювати біля міжкімнатної стіни та часто провітрювати

Усього за півгодини "капсула" може нагрітися з 10 до 20 градусів

Чим більше шарів та повітряних прошарків, тим краще зберігається тепло

Винахід являє собою компактну "капсулу", зібрану з картону, ковдр та текстилю. Дана конструкція дає можливість значно підвищити температуру всередині спального простору навіть за сильних морозів.

Принцип роботи "термокапсули" простий — багатошарова ізоляція утримує тепло людського тіла, створюючи ефект міні-термосу прямо у квартирі.

Для створення конструкції знадобляться, наприклад, картонні коробки. З них формується каркас довкола спального місця. Коробки з’єднуються скотчем, утворюючи своєрідний "будиночок" або кокон достатньої висоти, щоб усередині можна було вільно сидіти.

Далі – багатошарове утеплення. Тобто, зсередини конструкція утеплюється кількома шарами щільних ковдр та пледів. Зверху "капсулу" також можна накрити покривалом або тканиною, створюючи ефект балдахіну. Для входу можна використовувати шторку, щоб ізолюватися від зайвого холоду та мінімізувати втрату тепла.

Конструкція зберігає тепло завдяки багатокамерній структурі: чим більше стінок захисту з повітряними прошарками, тим менше холоду потрапляє всередину. Єдина важлива умова – регулярне провітрювання капсули.

Довідка:

Юрій Колесник — винахідник із Кривого Рогу, який десятки років займається темами виживання в екстремальних умовах.

Юрій Колесник. Фото: "Суспільне Дніпро"

